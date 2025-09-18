'Мы хотим, чтобы бои прекратились': Трамп назвал разногласия между США и Британией по Палестине

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно планов Лондона признать Палестинское государство. Об этом он сказал в четверг во время совместной пресс-конференции в Лондоне. Трамп подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востокеи возвращению всех заложников.

Как сообщил корреспондент Укринформа с места события, глава Белого дома подтвердил, что именно вопрос палестинской государственности остается одной из немногих тем, где он и британский премьер не согласны. "Я имею разногласия с премьер-министром по этому поводу", – подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Он также напомнил о нападении ХАМАСа 7 октября 2023 года, назвав его одним из самых трагических дней в истории мира.

Различные позиции союзников

Трамп заявил, что США поддерживают стремление Израиля к безопасности и считают ключевой задачей возвращение заложников. Зато Великобритания готовится сделать символический шаг – признать Палестину на уровне государства. Подобные намерения также объявили Франция и ряд европейских стран. Это создает определенный дипломатический диссонанс между союзниками, которые обычно демонстрируют единство.

Призыв к завершению войны

Во время выступления Трамп подчеркнул, что американцы хотят скорейшего завершения боевых действий. "Мы хотим, чтобы бои прекратились, и они прекратятся", – сказал он, подчеркнув, что это является желанием как израильского народа, так и международного сообщества.

Президент также упомянул о трагедии заложников, которая, по его мнению, должна оставаться приоритетом для всех сторон переговоров.

Что известно о нападении ХАМАСа

7 октября 2023 года стал одним из самых кровавых дней в истории Израиля. Боевики ХАМАС прорвали границу из сектора Газа и совершили массированную атаку: ракетные обстрелы, вторжение на мотоциклах, пеших колоннах и даже на парапланах. Террористы нападали на фестивали, кибуцы и дома, убивая мирных жителей – от детей до пожилых.

По данным Human Rights Watch, были совершены многочисленные военные преступления: убийства, пытки, сексуальное насилие. Погибли более 1200 человек, большинство из них – гражданские. На музыкальном фестивале "Нова" погибли по меньшей мере 360 человек. В то же время сотни получили ранения, десятки поселений были разрушены.

Особой трагедией стали массовые похищения. Боевики взяли в заложники 251 человека, среди них – дети и пожилые люди. Около сотни до сих пор остаются в плену, некоторые пережили пытки и голод. Их истории, как и рассказ освобожденной Иланы Гритзевской, которая провела в неволе 55 дней, стали символом нечеловеческой жестокости.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину. Его заявление вызвало критику со стороны США и Израиля. А впоследствии и премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна готова признать Палестину – но при условии, если Израиль не положит конец "ужасной ситуации" в секторе Газа и не обязуется придерживаться долгосрочного устойчивого мира.

Во время конференции ООН семнадцать стран, а также Евросоюз и Лига арабских государств присоединились к призывам Британии в адрес ХАМАС разоружиться и прекратить свое правление в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, По состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

