У берегов Румынии повреждено судно, следовавшее из США в Украину: что известно

В ночь на 24 июля в территориальных водах Румынии был поврежден балкер "Христиана", который шел под флагом Либерии. Судно перевозило уголь из Соединенных Штатов в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии. Экипаж обратился за помощью и сообщил об аварии на судне.

Что известно

К месту происшествия были направлены спасательные катера Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море, а также в воздух поднялся полицейский вертолет.

Капитан сообщил, что пострадавших нет, а экипаж не нуждается в эвакуации. Судно продолжило движение в порт для проведения технических проверок и устранения повреждения.

По предварительным оценкам, причиной повреждения стало столкновение с морским дроном или морской миной.

Румынские власти следят за развитием ситуации и поддерживают оперативное сотрудничество между всеми структурами, расследующими дело.

Напомним, ранее министр обороны Румынии Раду Мируце заявил,чтохочет предложить Украине новый механизм безопасности для морских дронов, используемых в Чёрном море. В Бухаресте считают, что беспилотники должны автоматически самоликвидироваться, если из-за потери управления приближаются к территориальным водам страны.

Как сообщал OBOZ.UA, днем19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Попадание пришлось в район правого борта надстройки. В результате атаки на судне вспыхнул масштабный пожар. В результате российской атаки на судно погибли 10 человек.

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