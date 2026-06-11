Румыния нашла решение, что делать с 'заблудившимися' морскими дронами: что предлагает правительство

Румыния намерена предложить Украине новый механизм безопасности для морских дронов, используемых в Чёрном море. В Бухаресте считают, что беспилотники должны автоматически самоликвидироваться, еслииз-за потери управления приближаются к территориальным водам страны.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируце, сообщает Defense. Инициатива появилась после инцидента с украинским морским дроном SeaBaby, который несколько дней назад оказался в порту Констанца и впоследствии самоуничтожился.

В Бухаресте предлагают встроить функцию самоуничтожения

По словам румынского министра, речь идет прежде всего о программном решении, которое можно реализовать еще на этапе подготовки дронов к запуску.

Мируце пояснил, что современные морские беспилотники оснащены большим количеством электроники и навигационных систем, которые позволяют отслеживать их местонахождение даже в случае потери связи с оператором.

Поэтому Румыния планирует обратиться к украинской стороне с предложением запрограммировать морские дроны таким образом, чтобы они автоматически самоликвидировались на расстоянии 12 морских миль от румынского побережья – то есть непосредственно на границе территориальных вод страны.

"Если дрон из-за ошибки или потери контроля приближается к этой линии, его автономным решением должно быть самоуничтожение. Он не должен иметь возможности двигаться дальше", — – заявил глава Минобороны Румынии.

Причиной стал инцидент в порту Констанца

Инициатива возникла после случая с украинским морским дроном типа SeaBaby, над которым был утрачен контроль в Черном море. Беспилотник дрейфовал к порту Констанца и оказался в районе одного из причалов.

По словам румынских чиновников, через несколько часов после прибытия в порт дрон самодетонировал. Инцидент не привел к серьезным последствиям, однако вызвал обеспокоенность по поводу безопасности судоходства и прибрежной инфраструктуры.

Румыния хочет получить гарантии от Украины

Министр обороны подчеркнул, что Бухарест понимает сложные условия, в которых Украина ведет войну против России, однако рассчитывает на дополнительные гарантии безопасности для соседних государств.

По его словам, румынская сторона предложит Киеву обеспечить, чтобы все морские дроны, запускаемые в Черное море, были оснащены соответствующим программным алгоритмом самоуничтожения.

В то же время Мируце подчеркнул, что речь идет не об ограничении украинских операций, а о предотвращении случаев, когда беспилотники из-за технических неисправностей или воздействия средств радиоэлектронной борьбы могут оказаться на территории соседних стран.

Румыния является членом НАТО и имеет самую длинную среди стран Альянса морскую границу в Черном море, поэтому вопрос безопасности в регионе после начала полномасштабной войны РФ против Украины остается одним из приоритетных для властей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в порту румынской Констанцы взорвался украинский морской дрон-камикадзе. Его принадлежность подтвердил пресс-центр Военно-морских сил Украины. Как выяснилось, дрон потерял управление и сбился с курса под воздействием российских систем РЭБ. Там также добавили, что проинформировали об инциденте румынских коллег, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!