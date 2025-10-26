Туск заявил, что Украина якобы готова воевать еще два-три года

Украина имеет ресурсы для продолжения войны со страной-аргессоркой Россией еще на два-три года. Хотя конфликт может растянуться дольше, страна готова держать оборону.

Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью изданию The Sunday Times. Он подчеркнул, что Украина настроена на длительную борьбу, однако он понимает риски для населения и экономики, если война продлится дольше нескольких лет.

По словам польского премьера, президент Владимир Зеленский выразил надежду, что война не продлится десять лет, но подтвердил готовность страны воевать еще два-три года. Туск подчеркнул, что, несмотря на сложности, он не сомневается в том, что Украина сможет сохранить независимость.

Туск подчеркнул, что Россия имеет серьезные экономические проблемы, однако остается готовой к войне, что, по его мнению, является решающим фактором в нынешних условиях.

В контексте безопасности польский премьер отметил, что Кремль продолжает осуществлять диверсионные действия и кибератаки в Европе. Даже при глубоких экономических трудностях Кремль остается готовым к войне, и это, по мнению Туска, главная угроза для Европы. Он отметил, что "невозможно победить, если не готов бороться или жертвовать".

Ранее OBOZ.UA сообщал, только в декабре текущего года Европейский совет будет рассматривать вопрос передачи замороженных российских активов Украине. Сейчас среди руководства стран ЕС "продолжаются обсуждения" деталей, причем Бельгия и Люксембург еще не убеждены в необходимости передачи Украине указанных средств страны-агрессора.

Также сообщалось, министр экономики Германии Екатерина Райхе, которая прибыла с визитом в Украину 24 октября, вместе с членами ее делегации провела час в укрытии во время атаки на Киев. Член немецкого правительства вынуждена была ночью спускаться в бомбоубежище из-за очередной российской атаки.

