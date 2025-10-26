Министр экономики Германии провела час в укрытии во время атаки на Киев

Министр экономики Германии Катерина Райхе, прибывшая с визитом в Украину 24 октября, вместе с членами ее делегации провела час в укрытии во время атаки на Киев. Член немецкого правительства вынуждена была ночью спускаться в бомбоубежище из-за очередной российской атаки.

В министерстве заявили, что "все члены делегации чувствуют себя хорошо". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обстрел украинской столицы

Катерина Райхе из-за обстрелов украинской столицы была вынуждена провести в бомбоубежище отеля один час в ночь на субботу, 25 октября. Бомбоубежище было оборудовано в сейчас не используемой по назначению подземной парковке отеля, в котором остановилась немецкая делегация.

Сигнал об обстреле пришел на телефон сопровождавшего Райхе репортера Bild в 3:51 по местному времени. Об отбое тревоги сообщили примерно в 5:00.

Комментируя ночной обстрел украинской столицы Райхе сказала, что для нее это был "единичный опыт", а для украинцев – "к сожалению, тяжелая повседневность".

"Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его", – заявила Райхе.

Министр пообещала Украине помощь

Райхе прибыла с визитом в Киев, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры после недавних российских атак, серьезно повредивших украинские электросети. Сразу по прибытии она заявила, что Германия сделает все, чтобы Украина благополучно справилась с трудностями этой зимы.

Позже немецкий министр объявила, в частности, о расширении помощи Украине в энергетике и создании с этой целью межведомственной правительственной группы. К ее работе будут привлечены и представители немецких энергетических компаний, некоторые из которых сопровождают Райхе в Киеве.

