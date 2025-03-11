Туск планирует отправить членов польского правительства на военную подготовку: 'добровольно'

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что члены Совета министров страны также пройдут военную обучение на добровольной основе. Ранее стало известно о планах провести в стране военную подготовку 100 тысяч человек.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X. По его словам, это решение было воспринято чиновниками с полным пониманием.

"Я только что сообщил министров, что члены правительства и их должностные лица также пройдут обучение. Добровольно. Это было воспринято с полным пониманием, – написал Туск.

Ранее он анонсировал, что Польша планирует приступить к масштабной программе военной подготовки для граждан. По словам Туска, к 2027 году страна сможет обучать до 100 000 волонтеров ежегодно. Военная обучение будет доступна всем желающим от 18 до 60 лет.

"В 2027 году мы достигнем возможности обучать 100 000 волонтеров в год. Так, чтобы каждый заинтересованный мог извлечь выгоду", – сообщил Туск.

Туск подчеркнул важность развития армии резервистов наряду с профессиональной армией для обеспечения национальной безопасности.

По его словам, продолжительность стандартной военной подготовки добровольцев (и мужчин, и женщин) будет составлять около месяца. Каждый из них будет получать денежное вознаграждение в размере 6 тыс. злотых в месяц (свыше 60 тыс. грн).

Кроме того, для поощрения поляков приобщаться к обучению, им будут предлагать, например, получить права на вождение грузовым транспортом, что также может пригодиться в гражданской жизни.

Также Туск добавил, что кроме стандартного месячного обучения добровольцы смогут пройти специализированные учения, например, вождение тяжелой техники или овладение специальностью оператора дронов, "используя боевой опыт украинской армии".

Напомним, ранее Туск заявил, что Польше следует рассмотреть доступ к ядерному оружию на фоне угроз от России. По его словам, в ближайшие несколько лет Европа может столкнуться с войной с Россией, которая сейчас перевооружается и мобилизуется в большем масштабе. Именно поэтому Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией по поводу предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.

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