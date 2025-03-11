Польша планирует удвоить количество добровольцев, которые пройдут военную подготовку: Туск рассказал подробности

В Польше планируют увеличить количество добровольцев, которые пройдут военную обучение, до 100 тысяч в год. Такой показатель планируют достичь к 2027 году.

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А уже с 2026 года каждый желающий должен получить возможность пройти обучение. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания правительства 11 марта, пишет "Укринформ".

Глава польского правительства подчеркнул, что с 2026 года каждый доброволец должен иметь возможность принять участие в такой подготовке. По его словам, это будет "сложной задачей, но ее нужно будет выполнить".

А уже с 2027 года, по словам премьера Польши, Варшава планирует удвоить количество проходящих подготовку добровольцев.

"В 2027 году мы достигнем возможность выучки 100 тыс. добровольцев в течение года. Я убежден, что нехватки желающих не будет. Каждый взрослый мужчина или женщина в возрасте от 18 до 60 лет, кто будет заинтересован участием в курсе подготовки, получит подробную информацию по этому поводу", – подчеркнул Туск.

По его словам, продолжительность стандартной военной подготовки добровольцев (и мужчин, и женщин) будет составлять около месяца. Каждый из них будет получать денежное вознаграждение в размере 6 тыс. злотых в месяц (свыше 60 тыс. грн).

Кроме того, для мотивации поляков приобщаться к обучению им будут предлагать, например, получить права на вождение грузового транспорта, что также может пригодиться в гражданской жизни.

Также Туск добавил, что, кроме стандартного месячного обучения, добровольцы смогут пройти специализированные учения, например, вождение тяжелой техники или овладение специальностью оператора дронов, "используя боевой опыт украинской армии".

К обучению добровольцев польское правительство планирует привлекать ветеранов боевых действий. В частности, запланировано создание центра "Вторая миссия", в котором бывшие польские спецназовцы будут участвовать в подготовке добровольцев.

Также Туск подчеркнул, что Польша в ближайшее время будет нуждаться в большом количестве специалистов в сфере гражданской обороны.

Глава польского правительства отметил, что до конца марта Министерство национальной обороны Польши подготовит предложения того, каким образом к 2027 году увеличить обучение добровольцев.

Напомним, ранее Туск заявил, что Польше следует рассмотреть доступ к ядерному оружию на фоне угроз со стороны России. По его словам, в ближайшие несколько лет Европа может столкнуться с войной с Россией, которая сейчас перевооружается и мобилизуется в большем масштабе. Именно поэтому Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией по поводу предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.

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