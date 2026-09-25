Турция приняла на вооружение отечественную баллистическую ракету дальностью 500 км: что известно об этом проекте

Вооруженные силы Турции теперь имеют на вооружении ракеты TAYFUN Block-2. Это баллистические ракеты с самой большой дальностью поражения (более 500 км), разработанные отечественной компанией.

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Об этом на еженедельном брифинге для прессы 24 сентября объявил контр-адмирал Зеки Актюрк, пресс-секретарь Министерства национальной обороны страны. Он заявил о продолжении работы над увеличением военного потенциала за счет стратегической и технологической продукции, разработанной турецкими предприятиями из различных отраслей оборонной промышленности.

По словам Актюрка, командование Сухопутных войск Турции "завершило проверку и приемку на вооружение определенного количества ракет TAYFUN Block-2". Конкретное количество боеприпасов не уточняется.

Что известно о ракетах TAYFUN

TAYFUN производит турецкая компания Roketsan. Первый испытательный запуск этих боеприпасов состоялся 18 октября 2022 года в аэропорту "Артвин-Ризе". После этого разработка, а также работа над различными версиями ракеты продолжились.

TAYFUN стали первыми баллистическими ракетами малой и средней дальности, разработанными Турцией. Их массовое производство началось в 2023-м.

Модификация Block-2 была впервые представлена на международной оборонной выставке SAHA Expo 2024, которая проходила 22–26 октября 2024 года в Стамбульском выставочном центре (Istanbul Expo Center) в Турции.

По заявлениям разработчиков, ракеты TAYFUN Block-2 обладают усиленной боевой частью, а также улучшенными характеристиками точности и маневренности. Ракеты имеют высокую крейсерскую скорость, достигающую гиперзвукового уровня, и высокую точность поражения.

"Ракета, способная к быстрому запуску, обладает высокой устойчивостью к радиоэлектронной борьбе, помехам GPS и может использоваться днем и ночью, при различных погодных условиях", – пишет портал SavunmaSanayiST.com.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 сентября в Турции закончатся масштабные военно-морские учения "Морской волк-I/2026". В них принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 100 кораблей и 50 самолетов.

– Анкара в ближайшие годы планирует рекордно – на 229% – увеличить расходы на оборону. Программа рассчитана на 2027–2029 годы, и основной акцент будет направлен на развитие собственного ВПК и снижение зависимости от импортного вооружения.

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