Турция рекордно увеличит оборонные расходы: на что делают ставку

Турция в ближайшие годы планирует рекордно увеличить расходы на оборону. В рамках Среднесрочной программы на 2027–2029 годы их планируется увеличить на 229%.

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Основной акцент Анкара будет делать на развитии собственных оборонных технологий, инновациях и снижении зависимости от импортного вооружения. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йилмаз во время презентации Среднесрочной программы в президентском комплексе в Анкаре, сообщает "Укринформ".

Турция увеличит оборонные расходы на 229%

По словам Йилмаза, Турция стремится укрепить собственную оборонную промышленность и создать условия для самостоятельного обеспечения страны необходимыми технологиями.

"Мы движемся к Турции, которая разрабатывает собственные технологии в оборонной промышленности, способна самостоятельно удовлетворять свои потребности и создавать высокую добавленную стоимость. В этом контексте мы увеличиваем расходы на оборону на 229%", – сказал вице-президент.

Он подчеркнул, что оборона и безопасность являются одними из ключевых предпосылок экономического развития Турции. Поэтому бюджетные ресурсы, по его словам, будут направляться в соответствии со стратегическими потребностями страны.

В новой Среднесрочной программе оборонная промышленность определена как один из приоритетных секторов в контексте технологической независимости и экономической безопасности.

На что будет делать ставку Анкара

Программа предусматривает наращивание потенциала исследований и разработок, производства и инноваций. Речь идет не только об оборонной промышленности, но и о других критически важных для страны сферах.

В частности, Турция планирует развивать медицинские технологии, производство полупроводников и искусственный интеллект.

Таким образом, Анкара стремится одновременно укрепить обороноспособность страны и расширить собственную технологическую базу.

Турция испытала систему GÖKDENİZ

Одним из примеров развития собственных оборонных технологий стало испытание турецкой системы противовоздушной обороны ближнего действия ASELSAN GÖKDENİZ. Она предназначена для защиты военных кораблей от воздушных угроз.

Система успешно прошла испытания с боевой стрельбой на фрегате TCG İSTANBUL.

Глава оборонной промышленности Турции Халук Гергюн заявил, что после успешных испытаний в военно-морской противовоздушной обороне "началась новая эра".

По его словам, GÖKDENİZ использует 35-мм боеприпасы и предназначена, в частности, для противодействия низколетящим воздушным угрозам.

"GÖKDENİZ, обеспечивающий высокую эффективность против противокорабельных ракет с осколочными 35-мм боеприпасами, летающих на малой высоте над поверхностью моря, поднимает возможности противовоздушной обороны наших военно-морских платформ на самый высокий уровень", – заявил Гергюн.

Он также отметил, что система используется на различных платформах ВМС Турции и находится на вооружении трёх стран.

По словам Гергюна, развитие таких систем должно усиливать сдерживание и безопасность Турции в рамках её концепции "голубой родины". Он также поблагодарил представителей турецкой оборонной промышленности, в частности компанию ASELSAN, за вклад в разработку системы.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем ПВО Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. На эти нужды предусмотрено около 3,2 млрд евро из кредита ЕС объемом 90 млрд евро. В свою очередь это должно укрепить способность Украины противостоять российским ракетным атакам.

Британское правительство решило передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 116 млн евро). В Лондоне рассчитывают, что поставка оружия укрепит противовоздушную оборону Киева в осенне-зимний период. В новый оборонный транш войдут ракеты-перехватчики, в частности для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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