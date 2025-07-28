Цена ремонта засекречена, но есть 'нюанс': в NYT раскрыли подробности о судьбе Boeing 747-8, подаренного Трампу от Катара

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал завышенные расходы правительства, в частности на реконструкцию здания Федеральной резервной системы. Но когда речь заходит о самолете Boeing 747-8, подаренном ему Катаром, об экономии речь не идет.

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Его ремонт финансирует Министерство обороны США – и делается это максимально тихо. Цена ремонта официально засекречена, но журналисты The New York Times выяснили, что речь идет почти о миллиарде долларов.

Эта сумма "всплыла" в документах Пентагона как перевод средств на неуказанный секретный проект. По данным источников в Конгрессе, деньги взяли из другой амбициозной программы – модернизации ядерных ракет Sentinel, которая давно превысила бюджет и график.

Министр обороны Катара и министр обороны Пит Хегсет подписали несколько недель назад заключительный меморандум о взаимопонимании, который открывает путь к быстрому началу реконструкции техасского объекта, известного своими секретными технологическими проектами.

Самолет Трампа, вероятно, не будет летать долго: на выполнение работ уйдет год или два, а затем катарский дар, усовершенствованный с помощью новейших технологий связи и защиты в полете, будет передан в еще не созданную президентскую библиотеку Трампа после того, как он покинет свой пост в 2029 году.

Сама идея "подарка" от Катара вызвала шквал критики: Трамп имеет давние деловые связи с этой страной, а значит, возникают очевидные конфликты интересов. Но сам он не видит в этом проблемы и заявляет, что отказаться от такого "бесплатного, но очень дорогого" самолета было бы глупо.

Но на самом деле "бесплатность" условна. Самолет нуждается в глубокой модернизации: усиленные системы связи, защиты от ракет, новые двигатели – все, что позволит превратить его в резервный Air Force One. Отдельно стоит вопрос безопасности: американские спецслужбы предполагают, что в самолете могут быть вмонтированы средства слежения, поэтому его буквально будут разбирать до корпуса.

И, конечно же, он должен быть набит роскошью и золотым убранством, которыми 47-й президент окружает себя, будь то в Овальном кабинете или в воздухе. На верхней палубе самолета расположены гостиная и центр связи, а главная спальня может быть превращена в летающий лазарет в случае необходимости неотложной медицинской помощи.

Если верить министру ВВС США Трою Мейнку, модернизация обойдется "всего" в 400 миллионов долларов – значительно меньше заявленного миллиарда. Но специалисты, имеющие опыт подобных проектов, не разделяют этот оптимизм: они считают, что реальная сумма будет значительно выше. В то же время представители ВВС признают: средства действительно взяли из программы Sentinel – одной из крупнейших оборонных инициатив США.

Sentinel должна была заменить старые межконтинентальные ракеты Minuteman III. На старте ее стоимость оценивали в почти 78 миллиардов долларов, но сейчас она превысила 140 миллиардов и продолжает расти. Отчасти из-за необходимости строительства новых шахт – старые оказались изношенными и непригодными.

Напомним, ранее Трамп снова раскритиковал запросы журналистов по спорной теме: подарка Катаром самолета стоимостью 400 миллионов долларов. На этот раз Трамп набросился на известного тележурналиста NBC News Питера Александера. Более того, президент США посоветовал журналисту освещать не реальный подарок Катару, а несуществующую тему.

Что представляет собой "крылатый дворец", как он выглядит и есть ли у кого-то еще такие самолеты, вы можете узнать здесь.

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