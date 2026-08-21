Третье по величине озеро Венгрии исчезает на глазах: виновата одна ошибка

В венгерском озере Веленце, третьем по величине в стране, этим летом уровень воды может снизиться еще сильнее. Водоем находится в 40 километрах к западу от Будапешта и давно считается одним из самых популярных мест отдыха.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Там появились песчаные отмели, которые простираются далеко за пределы привычной береговой линии, и при этом уровень воды постоянно снижается.

В чем причина

Национальное управление водного хозяйства Венгрии заявило, что в среду уровень воды в районе Агарда составлял 56 сантиметров – на три сантиметра выше исторического минимума в 53 сантиметра, зафиксированный четыре года назад из-за масштабной засухи в Венгрии. В начале этого года уровень воды колебался в пределах примерно 80 сантиметров.

При отсутствии осадков озеро будет терять до полусантиметра воды ежедневно, говорят гидрологи. В таком случае к концу лета уровень воды опустится аж до 30 сантиметров.

Пресс-секретарь Ассоциации больших озер Тибор Хораньи заявил, что исторический минимум может быть побит уже в ближайшие дни. По его словам, ситуация является следствием десятилетий неэффективного управления водными ресурсами. В частности, проблему усугубило осушение болотных угодий для нужд сельского хозяйства, что нарушило природный баланс в регионе и снизило способность территории удерживать воду.

Правительство приступило к решению проблемы

На прошлой неделе глава Минокружающей среды Венгрии Ласло Гайдош встретился с представителями общественных организаций, местных властей и экспертами по водному хозяйству, чтобы обсудить будущее озера.

Правительство планирует улучшить качество озерной воды, реализовать долгосрочные меры по её пополнению и восстановить природную среду вдоль береговой линии. Однако мэр города Гардонь Арпад Пал Этвеш признал, что быстро проблему не решат.

"Нам придется научиться жить в новых условиях. Если климат меняется, мы тоже должны меняться", – подчеркнул он.

Местные власти заявляют, что поиск эффективного способа восстановления озера Веленце потребует времени и комплексного подхода.

Напомним, из-за обмеления Днестра Молдова для обеспечения водоснабжения населения начала использовать стратегический запас воды. Из-за засухи на водохранилище уровень воды стремительно снизился – более чем на четыре метра по сравнению с первыми днями августа прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в ряде стран Европы были демонтированы более 600 дамб, шлюзов и других водных барьеров на реках. После этого удалось восстановить естественное течение рек на участке протяженностью более 3740 километров.

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