В Европе массово сносят плотины, мосты и шлюзы на реках: что происходит

В прошлом году в ряде стран Европы было демонтировано более 600 плотин, шлюзов и других водных барьеров на реках. После этого удалось восстановить естественное течение рек на протяжении более 3740 километров водных путей.

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Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет Dam Removal Europe. Речь идет не только о крупных плотинах, но и о других сооружениях, которые годами блокировали течение рек и миграцию рыбы.

Что происходит

Отмечается, что за год в Европе было демонтировано не менее 603 барьеров, что на 11% больше, чем в 2024 году. Примером этого стал демонтаж плотины на реке Мелса в Исландии. Когда-то она обеспечивала электроэнергией ферму, однако сейчас уже давно не работает и продолжает препятствовать миграции рыбы.

"Она не производила электроэнергию, в старой электростанции жили овцы", – рассказал инженер компании CBEC Хемиш Мойр.

Согласно отчету, это стал первый официальный случай демонтажа плотины на реках Исландии.

В прошлом году больше всего сооружений ликвидировала Швеция (173 сооружения), далее следуют Финляндия (143 сооружения) и Испания (109 сооружений). В Великобритании демонтировали 35 плотин.

Эксперты отмечают, что ряд старых плотин утратил своё первоначальное назначение, но до сих пор наносит вред окружающей среде. В то же время экологи оценивают, что популяция мигрирующих пресноводных рыб сократилась примерно на 75 % с 1970 года именно из-за фрагментации рек. Однако демонтаж плотин требует тщательного анализа, поскольку некоторые искусственные барьеры также могут сдерживать распространение инвазивных видов, отмечают исследователи.

В целом же на реках Европы сейчас установлено более миллиона плотин, десятки тысяч из которых считаются устаревшими и ненужными. С момента вступления в силу в 2024 году нового закона ЕС о восстановлении природы страны-члены должны восстановить 25 тыс. километров рек со свободным течением к 2030 году.

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