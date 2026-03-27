'Трампу становится немного скучно': в Белом доме растет напряжение из-за войны в Иране – MS NOW

Почти через месяц после того, как США начали удары по Ирану, президент Дональд Трамп отправляет тысячи военных на Ближний Восток, чтобы начать наземную операцию в войне, которую, по его словам, он "уже выиграл". В Белом доме растет напряжение, поскольку часть чиновников недовольна противоречивыми заявлениями американского лидера.

Об этом пишет MS NOW. Издание ссылается на действующих и бывших должностных лиц администрации, которые согласились говорить на условиях анонимности.

По их словам, публичные заявления Трампа все больше вызывают раздражение среди высокопоставленных чиновников Белого дома и союзников президента. Они назвали их запутанными, внутренне непоследовательными и все более оторванными от реальности войны.

Некоторые из них считают, что Трамп пытается преждевременно объявить победу и переключить внимание на другие вопросы.

Трамп просто хочет объявить победу и двигаться дальше

Старший сотрудник Белого дома заявил, что слова президента США о якобы уже выигранной войне являются "по большей части гиперболой". По его словам, Трамп "просто хочет объявить победу и двигаться дальше".

"Трампу немного надоел Иран. Не то чтобы он жалел об этом – просто ему скучно и он хочет перейти к чему-то другому", — сказал собеседник издания.

Другой представитель Белого дома отметил, что президент постепенно переключает свое внимание на экономику, внутреннюю политику и предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. В то же время США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя тысячи военных в регион.

Раскол в команде Трампа

Собеседники издания описывают четкий "раскол" в Белом доме относительно того, как коммуницировать затягивающуюся войну. Часть чиновников считает, что заявления о победе выглядят преждевременными, поскольку боевые действия продолжаются, а Иран публично отрицает готовность к переговорам.

А легкомысленный тон, который использует администрация, освещая войну в соцсетях, вызывает споры среди советников – часть из них его поддерживает, а другие критикуют.

Так, в последнее время официальные аккаунты Белого дома в социальных сетях начали активно использовать интернет-мемы и видео из популярных фильмов, таких как "Железный человек" и "Лучший стрелок", персонажей мультфильмов, в частности "Губка Боб Квадратные Штаны", и рэп-музыку, накладывая их на кадры ударов по иранским целям.

Один из чиновников назвал такие публикации "позорными и откровенно неуместными", отметив, что они вызывают у него чувство стыда.

В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отверг критику и заявил, что "мемы будут продолжаться".

Вместе с тем, как отметили собеседники издания, многие чиновники Белого дома не решаются открыто выражать свое мнение внутри администрации из-за страха негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, США за четыре недели войны с Ираном использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk. Это вызвало беспокойство у части чиновников Пентагона из-за быстрого истощения запасов этого высокоточного оружия и ограниченных темпов его производства.

