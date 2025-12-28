Трампу хотят запретить "нарциссические" переименования в его честь: внесены законопроекты

В Конгрессе США зарегистрировали законопроекты, которые должны запретить переименование федеральных зданий, земель и учреждений в честь действующего президента. Инициатива появилась на фоне скандала вокруг решения добавить имя Дональда Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

Законодатели заявляют о попытке остановить политизацию национальных памятников и ограничить президентские полномочия в этой сфере. Об этом сообщает Newsweek.

Толчком для законодательных инициатив стало решение Совета попечителей Кеннеди-центра от 18 декабря, который проголосовал за переименование учреждения в "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди". Это решение вызвало волну критики среди демократов и стало предметом острых политических споров.

Конгрессвумен от Демократической партии из Мэриленда Эйприл МакКлейн Делани внесла сразу два законопроекта. Первый – Закон о защите Центра Кеннеди – отменяет решение совета и обязывает убрать имя Трампа со всех вывесок. Второй – Закон о целостности федеральной собственности – запрещает переименование любых федеральных объектов в честь действующего президента в будущем.

МакКлейн Делани заявила, что эти шаги необходимы для защиты национального наследия и сохранения полномочий Конгресса. По ее словам, "Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" наших национальных сокровищ и мемориалов", особенно когда речь идет об учреждении, которое чтит память президента Джона Ф. Кеннеди.

Параллельно независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс объявил о внесении аналогичного законопроекта в Сенате. Он назвал действия Трампа "наглыми" и "нарциссическими" и пообещал законодательно запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.

Скандал вокруг Кеннеди-центра происходит на фоне других инициатив Трампа по переименованию, в частности Института мира США и заявлений о создании нового военного корабля "класса Трамп". Эти действия уже вызвали критику и ряд судебных исков.

Часть членов Совета попечителей Кеннеди-центра, в частности конгрессвумен Джойс Битти, назвали голосование непрозрачным и выходящим за пределы полномочий совета. Она заявила, что только Конгресс имеет право принимать решение об официальном переименовании Центра Кеннеди, и уже подала соответствующий иск в суд.

К критике присоединилась и Керри Кеннеди, дочь Роберта Ф. Кеннеди. Она подчеркнула, что ценности, которые отстаивал Джон Ф. Кеннеди, несовместимы с политикой Дональда Трампа, а потому их имена не должны стоять рядом.

Сам Трамп, комментируя ситуацию, назвал членов совета "самыми выдающимися людьми в стране" и заявил, что его команда "спасла здание" Кеннеди-центра, которое, по его словам, находилось в плохом состоянии.

