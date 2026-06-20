Трамп заявил, что без поддержки США Израиль был бы "разрушен": в чем дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его поддержки Израиль был бы "разрушен". И теперь глава Белого дома собирается вернуть израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху "немного здравого смысла".

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На фоне израильских ударов по Ливану, которые ставят под угрозу "мирный план" Трампа по Ирану, президент США уверен, что Нетаньяху "сделает так, как я скажу". О заявлениях Трампа пишет британская газета Daily Mail.

Что сказал Трамп

Британская газета пишет, что президент США настаивал на том, что Израиль был бы "разрушен" без его поддержки. Также Трамп считает, что должен помочь Нетаньяху сохранить "немного здравого смысла" и что он способен это сделать, поскольку израильский премьер "очень уважает" его.

"Да. Они очень уважают меня — и делают то, что я говорю", — заявил Трамп в ответ на вопрос издания Axios о том, может ли президент США контролировать действия Израиля в Ливане.

По мнению главы Белого дома, Нетаньяху будет выполнять все указания Трампа, ведь удары Израиля по Ливану могут сорвать договоренности между США и Ираном. О возможных попытках премьера Израиля "подорвать" мирные усилия Трампа предупреждали и американские разведывательные службы.

Эти заявления Трамп сделал после того, как ЦАХАЛ и "Хезболла" обменялись ударами сразу после объявления о достижении договоренностей о прекращении огня.

Иран требует от Трампа заставить Израиль прекратить удары по Ливану; из-за новой эскалации иранская сторона отменила переговоры с американцами, запланированные на пятницу.

Согласно условиям меморандума о взаимопонимании, подписанного три дня назад между США и Ираном, Израиль и "Хезболла" должны были немедленно прекратить боевые действия в Ливане. Нетаньяху меморандум не подписывал, он вообще не принимал участия в переговорах – и заявил, что Израиль будет оставаться в "зоне безопасности", которую он создал за пределами своей страны, на неопределенный срок.

За несколько часов до начала перемирия министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил: "За каждую слезу израильской матери должны плакать тысячи ливанских матерей. Весь Ливан должен гореть".

Daily Mail пишет, что Нетаньяху отдал приказ нанести удары по 150 целям на всей территории Ливана, в результате чего по меньшей мере 47 человек погибли и 97 получили ранения. Так Израиль ответил на убийство "Хезболлой" четырех израильских солдат.

Издание добавляет, что Вашингтон и Тегеран в конечном итоге заставили Израиль и "Хезболлу" приостановить боевые действия, начиная с 16:00 по местному времени в пятницу, 19 июня.

"Мы понимаем, что после обмена ударами, произошедшего ранее сегодня, Израиль и "Хезболла" находятся в режиме прекращения огня", — заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник США.

"Как только мы получили информацию о прекращении огня, мы применили его с нашей стороны", — подтвердил журналистам источник в "Хезболле".

Но почти сразу после этого на юге Ливана поступило сообщение об ударах Армии обороны Израиля, а из-за дронов "Хезболлы" была объявлена тревога на севере Израиля.

Ливанские источники сообщили, что израильские авиаудары продолжались в течение часа после начала перемирия, а затем прекратились.

Позже президент Трамп заявил NBC News, что разговаривал с Израилем и попросил прекратить атаки, но отказался уточнить, разговаривал ли он непосредственно с Нетаньяху.

Как писал OBOZ.UA, Трамп вновь удивил заявлением о войне в Украине. Он повторил абсурдное утверждение, что война России против Украины закончилась бы еще 24 февраля 2022 года, через несколько часов после начала полномасштабного вторжения — если бы не мифический российский генерал, который, по версии президента США, отправил колонны российской бронетехники в "болото", где они застряли и были уничтожены.

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