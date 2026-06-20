"Закончилась бы за день, если бы не ошибка генерала": Трамп удивил заявлением о войне в Украине

Американский президент Дональд Трамп уверен, что российский нарратив о "взятии Киева за четыре часа" в своё время соответствовал действительности, и оккупанты могли бы завершить войну в Украине своей победой в первый же день, если бы какой-то российский генерал не допустил ошибку. А ошибка заключалась в том, что этот военный решил вместо шоссе двигаться к украинской столице прямо через поле.

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Сейчас этого российского генерала уже ликвидировали, намекнул Трамп. Историю о "Киеве за четыре часа" президент США рассказал в интервью Axios.

Танки в грязи

"У них был какой-то генерал, которого, очевидно, уже нет с нами. Я не думаю, что кто-то вообще знает эту историю — он решил, вместо того чтобы идти прямо на Киев и закончить войну в первый же день, ехать на танках через сельскохозяйственные угодья, через грязь и трясину. За пару дней до этого у них был рекордный ливень, так что все эти танки увязли в этой грязи", — рассказал Трамп.

Далее, по его словам, украинские военные воспользовались американскими "Джавелинами" и уничтожили все эти танки. Трамп по этому поводу вновь напомнил, что именно он"предоставил украинцам "Джавелины", тогда как Обама предоставил полотенца".

"Эта война закончилась бы за один день. Это было четыре с половиной года назад. Это была огромная ошибка, когда генерал решил вместо дороги идти через поле. Они застряли в болоте, в грязи, не могли двигаться", – сказал американский президент.

Хорошие дороги и уверенность

Он подчеркнул, что в Украине были "качественные шоссе", и если бы российские танки двигались именно по ним, "до Киева они добрались бы за четыре часа", и на этом война бы закончилась.

Однако этого не произошло из-за "ошибки генерала", которая придала украинцам уверенность в том, что они способны противостоять российскому вторжению.

"Более того, когда они уничтожили все эти танки, это придало украинцам уверенности. Потому что, знаете, уверенность очень важна", — рассказал Трамп.

"Большая семерка" была "восьмеркой"

Также Трамп считает, что Россия не напала бы на Украину, если бы при администрации его предшественника Барака Обамы страну-агрессор не исключили из "Большой восьмерки".

Правда, в отличие от истории о "танках в грязи", которую американский лидер представил как факт реальной истории, исключение России из "Большой восьмерки" как фактор начала войны Трамп представил в качестве предположения.

"Им следовало сохранить "Большую восьмерку". Вероятно, и войны между Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там", — сказал американский президент.

Что было на самом деле

В некоторых деталях история Трампа о "танках в грязи" содержит правдивые элементы. Да, действительно, украинские защитники уничтожили вражескую танковую колонну, направлявшуюся на Киев, и правда, что для уничтожения техники захватчиков наши воины использовали именно "Джавелины".

И до столицы российские захватчики дошли – но войти не смогли.

Причем под Киевом было уничтожено не одну, а несколько таких колонн захватчиков. Напомним, например, как на десятый день вторжения, 5 марта 2022 года, военная колонна оккупантов двигалась из Ирпеня на Стоянку, чтобы затем попытаться прорваться на Гореничи.

Как отмечал Генштаб ВСУ, в тот день, помимо танковой колонны, были уничтожены два вражеских самолета (трое летчиков взяты в плен) и сбиты пять вертолетов.

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