Трамп строит в Грузии самый высокий небоскреб Кавказа: над названием долго не думали. Фото

Конгломерат американского президента Дональда Трампа The Trump Organization собирается построить в столице Грузии Тбилиси небоскреб под названием, аналогичным трамповскому небоскребу в Нью-Йорке – Trump Tower. Но в отличие от 58-этажного американского, грузинский будет немного выше, 70-этажный.

Видео дня

Он станет "самым высоким зданием на Кавказе", заявил сын американского президента и исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп. В свою очередь издание Domus узнало о деталях проекта.

Эрик Трамп сделал свое заявление еще в апреле, однако он лишь показал изображение будущего небоскреба, не сообщив никаких подробностей проекта.

Детали проекта

В Domus узнали, что проектированием объекта занимается архитектурная компания Gensler. Trump Tower в Тбилиси станет главной частью комплекса The Tbilisi Downtown ("Башня Трампа" и "Центр Тбилиси" соответственно, – OBOZ.UA).

Комплекс стоимостью в два миллиарда долларов будет иметь еще пять более низких зданий. Новый комплекс планируют возвести на месте бывшего тбилисского ипподрома.

Местным партнером строительства выступает грузинская компания-застройщик Archi Group, соучредителем которой является бывший депутат от пророссийской партии "Грузинская мечта" Илия Цулая.

Участок под застройку принадлежит основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили. Напомним, что еще в конце 2024 года США наложили на этого грузинского олигарха санкции, которые Трамп не отменял. Поэтому грузинская оппозиция считает строительный проект "попыткой Иванишвили повлиять на политические отношения" с администрацией американского президента.

Что предшествовало

Это не первая попытка The Trump Organization построить элитную недвижимость в Грузии. Трамп еще в 2012 году лично посетил Грузию и встречался с тогдашним президентом страны Михаилом Саакашвили, чтобы обсудить строительство 47-этажной высотки в Батуми.

Дело даже дошло до стадии проекта, но в 2017 году, когда Трамп впервые стал президентом, проект был закрыт.

В целом Trump Organization в течение 2025–2026 годов активно масштабирует собственный бренд, запустив строительство нескольких новых жилых комплексов (все с одинаковым названием Trump Tower) в крупнейших городах Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Трамп убежден, что он является лучшим президентом за всю историю. Вчера, 20 мая, он анонсировал "много удивительных вещей" для страны, заявив, что США "тратят" 18 триллионов долларов, и "ни одна страна никогда не имела ничего подобного". Очевидно, он имел в виду общую сумму инвестиционных обязательств, которые частные компании и иностранные государства пообещали вложить в американскую экономику.

Так или иначе, но рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента упал почти до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Причиной называют то, что главу Белого дома все чаще критикует собственная Республиканская партия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!