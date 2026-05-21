'То, что мы сделали, просто поражает': Трамп объявил себя лучшим президентом в истории

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что он является лучшим президентом за всю историю. Он анонсировал "много удивительных вещей" для Соединенных Штатов.

Соответствующее заявление Трамп сделал в среду, 20 мая, общаясь с журналистами, передает "Укринформ". "То, что мы сделали, просто поражает", – отметил политик, подчеркнув, что "Иран практически уничтожен".

"В течение следующих трех лет вы увидите много удивительных вещей для нашей страны", – заявил глава Белого дома.

По его словам, США "тратят" 18 триллионов долларов, и "ни одна страна никогда не имела ничего подобного". Очевидно, президент имел в виду общую сумму инвестиционных обязательств, которые частные компании и иностранные государства пообещали вложить в американскую экономику.

Он отметил, что в США якобы перебазируются автомобильные предприятия из Мексики, Канады, Германии, Южной Кореи, Японии. "Они не хотят быть там. Нет причин там оставаться, потому что они хотят продавать на нашем рынке", – объяснил Трамп.

Политик выразил убеждение, что когда-то о нем будут говорить: "Он лучший президент, который когда-либо жил".

рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США упал почти до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Причиной называют то, что главу Белого дома все чаще критикует собственная Республиканская партия.

