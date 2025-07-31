Трамп решил отложить на 90 дней повышение пошлин для Мексики: что случилось

Соединенные Штаты Америки не будут вводить дополнительные пошлины против Мексики еще 90 дней. Кроме того, Вашингтон продолжит переговоры с соседней страной по новому торговому соглашению.

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Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. Стоит отметить, что такое решение американский лидер озвучил после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

"Соглашение с Мексикой несколько отличается от других стран из-за проблем и преимуществ границы. И в этом сложность. Мы договорились продлить на 90 дней то же соглашение, которое было у нас в течение последнего короткого периода времени. А именно то, что Мексика будет платить 25% тариф на фентанил и автомобили, а также 50% тариф на сталь, алюминий и медь", – написал президент США.

Кроме того, Мексика согласилась прекратить действие своих нетарифных торговых барьеров.

"Продолжаем переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения", – отметил Трамп.

Он также заявил, что сотрудничество на границе будет продолжаться. Потому что это касается всех аспектов безопасности.

Напомним, что министерство обороны США создало еще две буферные зоны вдоль южной границы с Мексикой. Это доводит количество "Национальных оборонительных зон", где американские военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов за проникновение на территорию, которая сейчас считается продолжением военных баз США до четырех.

В воскресенье, 27 июля, президент США Дональд Трамп объявил о "крупнейшем" торговом соглашении с Европейским Союзом. В результате этих договоренностей, по его словам, инвестиции в экономику страны составят $600 млрд.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС. Теперь он требует введения тарифов от 15 до 20% в любом случае. Об этом сообщали три источника издания Financial Times. Отмечалось, что жесткая позиция президента США имеет целью проверить болевой порог ЕС после недель переговоров по рамочному соглашению.

В знак растущего пессимизма в Европе относительно формы соглашения, канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предупредил, что Вашингтон остается скептически настроенным относительно предложений по снижению секторальных тарифов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут поставлять странам НАТО технику, которую те якобы смогут передавать Украине, заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что партнеры будут делать с этим военным оборудованием "то, что хотят".

Как писал OBOZ.UA, в недавнем интервью госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией "ни к чему не приводят". Президент хочет увидеть конкретные шаги для завершения российско-украинской войны.

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