Блокпосты и военные патрули: армия США обустраивает еще две 'буферные зоны' на границе с Мексикой. Фото

Министерство обороны США создает еще две буферные зоны вдоль южной границы с Мексикой. Это доводит количество "Национальных оборонительных зон", где американские военные могут временно задерживать нелегальных мигрантов за проникновение на территорию, которая сейчас считается продолжением военных баз США до четырех.

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Об этом пишет ABC NEWS. Как сообщили в ВВС США, новые зоны будут считаться частью действующих военных баз.

Первая – 250-мильный участок в Техасе (округа Кэмерон и Идальго), будет включена в состав Объединенной базы Сан-Антонио. Второй – в западной Аризоне, длиной 100 миль, станет частью авиабазы Корпуса морской пехоты в Юме.

Таким образом общее количество "Национальных оборонительных зон" на границе увеличилось до четырех. Ранее Пентагон уже создал зоны вблизи Форт-Блисс (Техас) и Форт-Хуачука (Аризона).

Военнослужащие в этих зонах не занимаются непосредственным правоохранительным контролем, но имеют право временно задерживать лиц, проникающих на территорию, что считается расширением военных объектов, – до момента передачи их пограничной службе США.

В среду ВВС США заявили, что в этих зонах будут действовать члены Объединенной оперативной группы на южной границе под руководством Северного командования ВС США.

"В их обязанности входит усиленное выявление и мониторинг с помощью стационарных позиций и мобильных патрулей, временное задержание нарушителей до тех пор, пока они не будут переданы соответствующим правоохранительным органам, а также содействие в установке временных заграждений и знаков для обеспечения безопасности территории", – говорится в заявлении ВВС.

В прошлом месяце федеральный судья отклонил обвинения в незаконном проникновении в отношении 98 нелегальных иммигрантов, арестованных в одной из зон национальной обороны в Нью-Мексико, после того, как установил, что федеральное правительство не смогло доказать, что они знали, что въезжают в запретную зону.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на середину мая 60 человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с незаконным проникновением в Зону национальной обороны на западе Техаса.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в первый день президентства Трамп подписал ряд указов по мигрантам. Среди них и такой, который запрещает выдавать документы об американском гражданстве детям.

После этого в США приостановили ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в стране. В частности, была остановлена программа Uniting for Ukraine, по которой в Америку прибывали украинцы.

В марте 2025 года Трамп подписал указ, которым лишил 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев правового статуса, позволявшего легально находиться в США. Теперь, если эти мигранты сами не покинут страну, их депортируют по программе "ускоренного выдворения" из страны.

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