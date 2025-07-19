Трамп все еще хочет ввести высокие тарифы против ЕС: озвучены детали

Президент США Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС. Теперь он требует на введении тарифе от 15 до 20% в любом случае.

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Об этом сообщают три источника издания Financial Times. Жесткая позиция президента США имеет целью проверить болевой порог ЕС после недель переговоров по рамочному соглашению.

Трампа также не впечатлило последнее предложение ЕС по снижению тарифов на автомобили и он был бы рад сохранить пошлины в этом секторе на уровне 25 процентов, как и планировалось, сообщили лица, знакомые с переговорами.

Марош Шефчович, комиссар ЕС по вопросам торговли, в пятницу дал пессимистическую оценку своим недавним переговорам в Вашингтоне с послами блока, сообщили два человека, знакомые с переговорами.

Один американский чиновник сообщил Financial Times, что администрация сейчас рассматривает взаимную тарифную ставку, превышающую 10 процентов, даже если будет достигнуто соглашение. Эта позиция ставит ЕС в затруднительное положение, поскольку он приближается к крайнему сроку 1 августа, когда Трамп заявил, что введет 30-процентный тариф на весь свой импорт.

Блок заявил, что применит меры в ответ на такой шаг, но не имеет общей позиции по принятию контрмер и может быть вынужден принять базовый уровень более 10 процентов в любой сделке.

Американские акции упали после новостей о требованиях Трампа, а ведущий индекс S&P 500 снизился на целых 0,2 процента.

В знак растущего пессимизма в Европе относительно формы соглашения, канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу предупредил, что Вашингтон остается скептически настроенным в отношении предложений по снижению секторальных тарифов.

Если Трамп будет настаивать на постоянных взаимных пошлинах в размере 15-20 процентов, они будут такими же высокими, как и в начале торговых переговоров в апреле, и могут подтолкнуть Брюссель к ответным мерам, сказал высокопоставленный дипломат ЕС. США также ввели секторальные тарифы в размере 50 процентов на сталь и алюминий ЕС.

Тарифы США охватывают 380 миллиардов евро годового экспорта ЕС, из общей суммы 532,3 миллиарда евро. США являются крупнейшим единым рынком блока, на который приходится пятая часть экспорта.