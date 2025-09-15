Трамп пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне: в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности объявления чрезвычайного положения в Вашингтоне. Причиной этого он назвал угрозу роста преступности в столице.

Об этом Трамп написал в соцсети Х. Он заявил, что именно его вмешательство обеспечило порядок в столице. Он подчеркнул, что федеральное правительство под его руководством остановило "полный криминальный беспорядок", и уже через несколько недель город изменился "из одного из самых опасных в США в один из самых безопасных".

"Это место снова процветает, рестораны, магазины и предприятия переполнены, и впервые за десятилетия практически нет преступности", – написал президент.

Трамп также раскритиковал решение мэра Мюриэль Боузер, которая остановила сотрудничество полиции города с миграционной и таможенной службой ICE в вопросах депортации и переселения "опасных" нелегальных иммигрантов.

"Жители и компании Вашингтона, округ Колумбия, не беспокойтесь. Я с вами и не допущу, чтобы это произошло. Я объявлю чрезвычайное положение и, при необходимости, федерализую!" – заявил Трамп.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки убили 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая недавно приехала в США, спасаясь от войны. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили 22 августа на трамвайной станции South End в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Через некоторое время полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп показал фото убитой украинки Ирины Заруцкой в США и преступника, который ее зарезал. Он заявил, что эту женщину лишил жизни "безумный монстр".

