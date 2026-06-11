Трамп ускорил конец нефтяной эпохи: аналитик назвал неожиданное последствие войны с Ираном

Обострение конфликта вокруг Ирана и риски для мировых поставок нефти заставляют страны активнее инвестировать в возобновляемую энергетику, электромобили и энергетическую независимость. Именно нынешняя нестабильность может ускорить глобальный отказ от ископаемого топлива и сделать чистую энергию не только экологическим, но и стратегическим выбором.

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Об этом рассказал американский политолог Ян Бреммер в статье для GZERO. По его словам, в течение десятилетий мировая экономика развивалась благодаря уверенности в относительной доступности нефти и газа.

Однако последние события на Ближнем Востоке продемонстрировали, насколько уязвимой остается современная энергетическая система. Блокирование ключевых морских путей, угрозы для танкерного флота и использование дешевых беспилотников для атак на стратегические объекты показали, что даже самые мощные государства не могут полностью гарантировать безопасность глобальных поставок энергоносителей.

Фактически мир столкнулся с новой реальностью, в которой небольшие группы могут создавать проблемы для энергетических цепей стоимостью сотни миллиардов долларов. Еще десять лет назад многие государства воспринимали солнечную и ветровую энергетику как дорогое дополнение к традиционной генерации. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Стоимость производства электроэнергии из возобновляемых источников значительно снизилась, а технологии стали более доступными и эффективными. Строительство солнечных электростанций занимает значительно меньше времени, чем запуск новых газовых или нефтяных проектов, а эксплуатационные расходы остаются гораздо ниже.

Особенно заметным стало преимущество электротранспорта. На фоне подорожания нефтепродуктов электромобили все чаще демонстрируют существенную экономию по сравнению с машинами, работающими на бензине или дизеле. Именно поэтому все больше правительств начинают рассматривать развитие чистой энергетики не только как экологическую политику, а как способ уменьшить зависимость от нестабильных международных рынков.

По мнению многих экспертов, главный тренд следующих десятилетий заключается в переходе от энергетики, основанной на транспортировке топлива, к системе, основанной на производстве и потреблении электроэнергии. Нефть и газ требуют сложной логистики, танкеров, трубопроводов и постоянных поставок ресурсов. Зато солнечные панели или ветровые турбины после установки могут работать годами, практически не завися от международных конфликтов.

В мире, где любой стратегический пролив может стать зоной риска, такая модель выглядит все более привлекательной. Страны все чаще задаются вопросом не о том, как защитить маршруты поставок нефти, а о том, как сделать их менее важными для собственной экономики. По словам аналитика, одним из главных бенефициаров глобального энергетического перехода может стать Китай.

Именно китайские компании сегодня занимают ведущие позиции в производстве солнечных панелей, аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин и оборудования для электросетей. Чем быстрее мир будет переходить на электрическую энергию и возобновляемые источники, тем больше будет спрос на продукцию, которую производят китайские предприятия.

В то же время страны Запада оказываются перед сложным выбором – ускорять собственное производство современных энергетических технологий, или увеличивать зависимость от китайских поставок. В частности, в Украине полномасштабная война показала уязвимость крупных централизованных объектов генерации. Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру неоднократно приводили к дефициту электроэнергии и аварийным отключениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп сообщил, что США тайно вывозили иранскую нефть через Ормузский пролив. Было транспортировано более 100 миллионов баррелей до момента, когда об этом узнал Иран.

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