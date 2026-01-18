'Противоречит политике государства': Израиль не согласился с составом Нацкомитета по управлению сектором Газы

В Израиле отреагировали на объявление состава Национального комитета, который будет управлять сектором Газы. Там отметили, что оно не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.

Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу, 17 января. Министру иностранных дел страны Гидеону Саару было поручено обратиться по этому вопросу к государственному секретарю США Марко Рубио.

"Объявление о составе комитета по управлению Газой, подчиненного Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Премьер-министр поручил министру иностранных дел обратиться по этому вопросу к государственному секретарю США", – сказано в сообщении.

Ранее Саара в основном прямо не привлекали в израильско-американские отношения, которые происходили через офис Нетаньяху и его главных советников, пишет The Times of Israel.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил начало формирования Совета мира – органа, который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы. Создание этого Совета является следующим этапом его мирного плана для палестинского анклава. Главой указанного Совета американский президент назвал себя.

"Я как глава Совета мира поддерживаю новоназначенное палестинское технократическое правительство, Национальный комитет по управлению Газой, который поддерживается Высоким представителем Совета, для управления Газой во время переходного периода", – сообщил он.

Белый дом отметил, что Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) фактически будет подчинен Совету мира и Исполнительному совету среднего уровня. Возглавить структуру, которая состоит из 15 членов, должен бывший заместитель министра планирования Палестинской автономии Али Шаат.

В пятницу Белый дом также обнародовал состав Исполнительного совета, в котором Турцию будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан, а Катар – высокопоставленный дипломат Али Тавади.

К ним присоединятся глава египетской разведки Хасан Рашад, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль-Хашими, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, специальный посланник США Стив Уиткофф, главный советник Трампа Джаред Кушнер, генеральный директор Apollo Global Management Марк Роуэн, израильско-кипрский бизнесмен Якир Габай, бывший координатор ООН по гуманитарным вопросам Сигрид Кааг и бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов.

"Младенов, который фактически будет возглавлять группу, получил должность верховного представителя в Газе и будет действовать как посредник на местах между Советом мира и группой палестинских технократов, которые руководят ежедневными делами в Газе", – сказано в сообщении.

Первое заседание NCAG с Младеновым состоялось в субботу в Каире.

США намерены провести первое заседание Совета мира в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), сообщили The Times of Israel официальные лица, знакомые с этим вопросом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, Израиль планирует возобновление военных операций в Газе, соответствующие планы уже разработаны Армией обороны Израиля. Интенсивные боевые действия в анклаве могут начаться уже в марте.

