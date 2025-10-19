Трамп похвастался уничтожением 'большой субмарины' с наркотиками: двух террористов задержали

В Карибском море Военно-морские силы США нанесли удар по субмарине, которая перевозила груз наркотиков. Двое перевозчиков ликвидированы, еще двоих удалось захватить живьем.

Об этом 18 октября сообщил американский президент Дональд Трамп. В своей социальной сети Truth Social он опубликовал соответствующее видео. Отметим, что атака произошла в четверг, 16-го числа.

Что известно об очередной операции американских военных в рамках "войны" с наркокартелями

Трамп написал о "большой чести уничтожить очень большую подводную лодку", загруженную "фентанилом и другими незаконными наркотиками".

Судно направлялось в Соединенные Штаты по "известному транзитному маршруту наркотрафика", и эти факты, по словам республиканца, подтвердила американская разведка.

На борту субмарины находилось четыре человека. Двое погибли, двое выжили – их захватили и депортируют в их страны происхождения, Эквадор и Колумбию, для задержания и судебного преследования.

Трамп утверждает, что "по меньшей мере 25 000 американцев погибли бы", если бы он позволил этой подводной лодке выйти на берег, то есть доставить груз к наркоторговцам.

Ни один военнослужащий США, выполнявший эту операцию, не пострадал.

Позже в субботу президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его государство приняло одного из выживших. "Мы приняли колумбийца, задержанного на подводной лодке, который перевозил наркотики. Мы рады, что он жив, и его дело будет рассмотрено в соответствии с законом", – написал он на платформе Х.

Добавим: эта атака стала шестым известным ударом США по судну, которое, вероятно, участвовало в наркоторговле. Также это первая атака, в результате которой удалось задержать подозреваемых.

