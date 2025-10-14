'Мой отец направляется в рай': сын Трампа заговорил о руке Бога на президенте США. Видео

Сын президента Соединенных Штатов Америки Эрик Трамп заявил, что его отец "направляется к небесам". Он считает, что Дональд Трамп заслуживает этого, учитывая все, что он сделал.

Видео дня

Об этом Эрик Трамп сказал на подкасте The Benny Show. Ведущий отметил, что Трамп не уверен, что попадет в рай.

"Не ошибайтесь, он направляется в рай. Он, пожалуй, в некотором смысле слишком скромный, чтобы такое сказать. Я могу сказать это как сын, потому что я видел на нем руку Бога уже очень долго, которая вела его через самый немыслимый, знаете, темный путь", – ответил на это сын главы США.

Он вспомнил о "прекрасном дне" подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Среди тех, кто поставил свою подпись, был и Дональд Трамп.

"Он направляется к небесам, и я могу вам сказать, возможно, единственное, что он сделал, что могло повлиять на небеса, это, я думаю, что туда попадает гораздо меньше людей. То есть они попадают на небеса медленнее, потому что он остановил смерть и разрушения по всему миру. Я лично видел, как он останавливал войны", – сказал Эрик Трамп о своем отце.

Что предшествовало

Ранее президент США объяснил свое стремление прекратить войну, развязанную Россией против Украины, желанием попасть в рай. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Я могу спасти 7000 человек в неделю от смерти, думаю, это достаточно... Я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно. Говорят, что у меня не все в порядке. Я действительно на самой низкой ступени... Но если я смогу попасть в рай – то именно поэтому (благодаря достижению мира в Украине и спасению людей – Ред.)", – говорил Трамп.

При этом президент США признал, что он "не святой".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге ответила на вопрос о том, серьезно ли Трамп говорил о рае.

"Думаю, президент был серьезен... Президент хочет попасть в рай – как, надеюсь, и все мы в этом зале", – сказала она.

Недавно репортер напомнил президенту США его слова, когда он заявил, что хочет попытаться попасть в рай, сохранив по семь тысяч жизней в неделю.

"Ну, знаете, я немного шучу. Я не думаю, что что-то меня приведет на небеса, ясно? Я действительно не верю, что я, возможно, небесам предназначен. Может, я уже на небесах, когда лечу в Air Force One. Не уверен, что смогу попасть в рай. Но я улучшил жизнь многим людям. Знаете, если бы выборы 2020 не подтасовали, миллионы людей жили бы только в России и Украине", – ответил Трамп на это.

Как сообщал OBOZ.UA, после успеха на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп намерен сосредоточиться на войне в Украине и возможном усилении давления на Россию. Победа в урегулировании конфликта между ХАМАС и Израилем показала, что американский президент может эффективно использовать дипломатическое давление для достижения результатов.

Эксперты называют это большими возможностями для решения других международных кризисов, пишет The Wall Street Journal.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!