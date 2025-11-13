Трамп подписал закон о финансировании работы правительства США, который положил конец самому длинному в истории шатдауну

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, положивший конец самому продолжительному за всю историю страны прекращению работы правительства. Это произошло вскоре после того, как Палата представителей, нижняя палата Конгресса США приняли соответствующий законопроект.

Видео дня

Накануне за проект закона проголосовали 222 конгрессмена, против – 209, причем шесть демократов присоединились к республиканцам, проголосовавшим "за". Об этом сообщает издание BBC.

Затяжной шатдаун окончен

Около полутора месяцев тысячи федеральных служащих работали без оплаты, а некоторые из них были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены. Федеральные программы, агентства и ведомства были заморожены без финансирования в течение 43 дней.

Сенат США 10 ноября принял законопроект о прекращении шатдауна и финансировании правительства. Спустя три дня этот законопроект поступил на утверждение в Палату представителей, и вскоре после этого Трамп дал окончательное одобрение и подписал законопроект в Овальном кабинете.

Ожидается, что после возобновления работы правительства некоторые федеральные служащие и подрядчики вернутся к работе уже утром 13 ноября. Однако последствия 43-дневного шатдауна будут ощущаться американцами ещё несколько недель.

Последствия шатдауна

По данным Двухпартийного политического центра, 670 тыс. госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск во время приостановки работы. Ещё 730 тыс. были вынуждены продолжать работать без сохранения заработной платы. Теперь, когда приостановка работы завершена, они могут рассчитывать на получение чеков в ближайшие дни, а те, кто не работал, могут вернуться в офис.

Национальные парки, леса, памятники архитектуры и другие объекты, находящиеся в ведении федерального правительства, также вновь откроются для публики, а сотрудники вернутся к своим обычным обязанностям. Точная дата их открытия пока неизвестна, но, для справки, музеям Смитсоновского института потребовалось четыре дня, чтобы возобновить работу после последнего закрытия.

Ожидается, что пособия Snap, также известные как продовольственные талоны, будут доступны в полном объеме немедленно и обеспечат продовольственную помощь примерно 42 миллионам человек. Восстановление некоторых федеральных программ займет больше времени.

Напомним, что шатдаун начался из-за позиции демократов, которые выступили против предложенного президентом Дональдом Трампом и поддержанного республиканцами решения прекратить финансирование правительства некоторых медицинских программ.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за шатдауна США приостановили экспорт оружия на более 5 млрд долларов, что касается контрактов на ракеты, боевые системы и высокоточную технику. Часть из этого объема могла получить Украина, ведь продавать его Америка собиралась партнерам по НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!