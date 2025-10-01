Правительство США приостанавливает работу: что означает шатдаун, какие последствия будет иметь и как ситуацией может воспользоваться Трамп

С начала суток 1 октября федеральное правительство США официально прекратило работу. Шатдаун стал следствием того, что Конгресс не смог принять законопроект о финансировании правительства, что помогло бы избежать такого развития событий.

Видео дня

Одним из очевидных последствий шатдауна станет отправка в отпуск сотен тысяч федеральных служащих, но это не единственное последствие. О приостановке работы американского правительства сообщает CNN.

Правительство США прекратило работу

С 1 октября в США начинается новый финансовый год. И именно с этого дня впервые за последние шесть лет встране состоялся шатдаун: федеральное американское правительство официально прекратило работу. Последний шатдаун состоялся в 2019-м.

Это произошло из-за того, что Конгресс США не смог принять финансирование, что позволило бы правительству и госструктурам продолжить работу – несмотря на то, что последнее заседание продолжалось до ночи накануне, 30 сентября. И в среду, 1 октября, Сенат соберется снова, чтобы попытаться таки утвердить проект финансирования от Республиканской партии. Республиканцы, пишет CNN, собираются вносить его ежедневно, пока среди сенаторов-демократов не найдется достаточно тех, кто поддержит этот проект финансирования.

Дело в том, что хотя республиканцы контролируют обе палаты и Белый дом, им нужны голоса демократов в Сенате, чтобы преодолеть процедурный тупик.

Сенаторы же от Демократической партии отказываются поддерживать проект финансирования, внесенный республиканцами, пока в нем не будут учтены их требования по финансированию здравоохранения: речь идет о продлении субсидий на медицинское страхование и отмене сокращений Medicaid.

На данный момент, отмечает издание, никто из американских законодателей не знает, как долго продлится шатдаун.

Новость дополняется