Трамп планирует свой первый зарубежный визит после вступления в должность: СМИ узнали страну и дату

Президент США Дональд Трамп планирует свой первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства в январе 2025 года. По неподтвержденным данным, глава Белого дома отправится в Саудовскую Аравию.

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Поездка может состояться в середине мая. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Axios.

Один источник, знакомый с планами, сообщил, что одной из дат визита было 28 апреля, но дату поменяли на май.

Один из собеседников журналистов утверждает, что саудовцы хотят, чтобы визит американского президента состоялся после достижения перемирия между Россией и Украиной.

"Решение Трампа поехать в Саудовскую Аравию во время своей первой заграничной поездки свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией Трампа и странами Персидского залива, особенно когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях. Планирование поездки происходит в то время, когда администрация Трампа работает над восстановлением режима прекращения огня в Газе и хочет заставить ХАМАС освободить больше заложников", – говорится в материале.

СМИ пишет, что американские и израильские чиновники говорят, что на данный момент планы нормализационного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией отложили на второй план, в значительной степени потому, что саудовцы хотят необратимого ограниченного во времени пути для создания палестинского государства, на что не согласен израильское правительство.

"Мы рассматриваем возможность международных поездок для президента. У нас еще нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она станет официальной", – сказал представитель Белого дома.

6 марта Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, что, вероятно, посетит Саудовскую Аравию "в течение следующих полутора месяцев".

Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не комментировали материал Axios. В то же время израильские чиновники добавили, что возможность визита американского президента в Израиль во время того же рабочего турне пока не обсуждали.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп и Кир Стармер во время разговора 30 марта обсудили, в частности, и полномасштабное российское вторжение в Украину. Политики согласились, что давление на диктатора РФ Путина следует продолжать.

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