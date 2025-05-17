'Трамп ответит на цинизм Путина': Макрон эмоционально высказался относительно атаки РФ по автобусу на Сумщине

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 17 мая, эмоционально отреагировал на очередное циничное нападение России на гражданское население Украины. Он выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп не оставит без ответа преступления Кремля.

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Об этом французский лидер заявил в Тиране во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой. Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как в результате российского удара по микроавтобусу на севере Украины погибли десять человек и еще многие получили ранения.

"Столкнувшись с цинизмом президента Путина, я верю, я даже уверен, что президент Трамп, обеспокоенный репутацией Соединенных Штатов Америки, отреагирует", - заявил Макрон.

Макрон также вспомнил о недавних усилиях европейских лидеров по достижению мира в Украине. Во время визита в Киев неделю назад он, вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Великобритании Киром Штармером и польским премьером Дональдом Туском, призвали Дональда Трампа осудить нежелание России прекратить огонь.

"Предложения о прекращении огня, которые, я хотел бы напомнить, являются американской инициативой, не были поддержаны президентом Путиным и его армией. Мы собрали коалицию желающих, а потом все вместе позвонили президенту Трампу и сказали: "Послушайте, мы все поддерживаем прекращение огня, мы все подтвердим свою приверженность коалиции желающих с гарантиями безопасности", - заявил президент Франции.

Это заявление прозвучало на следующий день после мирных переговоров в Стамбуле, где стороны достигли договоренности о большом обмене пленными, но не смогли договориться о прекращении огня. И уже через несколько часов - новая трагедия: на севере Украины российский беспилотник атаковал микроавтобус, который перевозил мирных жителей.

Как писал OBOZ.UA, удар по рейсовому автобусу российские оккупанты нанесли вблизи Белополья рано утром в субботу, использовав дрон. Погибли 10 человек.

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