newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп отстаёт от Байдена уже на 11 процентных пунктов

Трамп отстаёт от Байдена уже на 11 процентных пунктов

Как сообщают сразу несколько источников, согласно опросам прошлой недели, Байден опережает Трампа примерно на 11 процентных пунктов.

Напомню, в чём разница между процентными пунктами и процентами. Если соотношение составляет, например, 55:44, то разница равна 11 процентным пунктам, а в процентах она значительно больше: (55-44):44×100%=25%.

То есть опережение на 11 пунктов это на самом деле в таком случае на четверть!

Ну а причина того, что весы склонились в сторону действующего президента, — Трамп всех достал. Американцы видят, что Америка ему безразлична, а нужен лишь хаос, чтобы благодаря ему победить на выборах; однако же американские избиратели не такие глупые и делают собственные грамотные выводы.

Между трусом и авантюристом США пока что выбирают труса.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...