Как сообщают сразу несколько источников, согласно опросам прошлой недели, Байден опережает Трампа примерно на 11 процентных пунктов.

Напомню, в чём разница между процентными пунктами и процентами. Если соотношение составляет, например, 55:44, то разница равна 11 процентным пунктам, а в процентах она значительно больше: (55-44):44×100%=25%.

То есть опережение на 11 пунктов это на самом деле в таком случае на четверть!

Ну а причина того, что весы склонились в сторону действующего президента, — Трамп всех достал. Американцы видят, что Америка ему безразлична, а нужен лишь хаос, чтобы благодаря ему победить на выборах; однако же американские избиратели не такие глупые и делают собственные грамотные выводы.

Между трусом и авантюристом США пока что выбирают труса.