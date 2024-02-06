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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Почему за недостаточную помощь Украине от США нужно упрекать исключительно демократов

Почему за недостаточную помощь Украине от США нужно упрекать исключительно демократов

Во-первых, демократы сейчас при власти, так что вся ответственность за всё — только на них. Если они не могут совладать с оппозицией, это их проблема. Не наша. К тому же, когда у них первые почти два года войны было власти гораздо больше, чем сейчас, они делали для нас совсем, мягко говоря, не всё возможное — хотя никто не мешал, а мешала только собственная трусость.

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Во-вторых же, и это — главное, нужно понимать: если победит Трамп, то он, что бы сейчас ни говорил, сыграет на контрасте — это у него в крови. Поэтому главным месседжем 2024-го года должно быть: Байден не даёт, Белый дом не помогает, демократы предали и сдают Украину, оставляя нас без защиты, помогите все, кто может!

Нам не нужно входить в чьё-то положение, то не наше дело. ПЛОХОМУ ДЕМОКРАТУ РЕСПУБЛИКАНЦЫ МЕШАЮТ.

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