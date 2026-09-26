Иран пригрозил перекрыть авиасообщение на Ближнем Востоке из-за американских санкций: возможен ли коллапс

Иран резко отреагировал на новый виток экономического давления со стороны США, направленный на изоляцию гражданской авиации страны. Тегеран предупредил соседние государства об ответных мерах, если они подчинятся требованиям Вашингтона и прекратят обслуживание иранских авиакомпаний.

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Очередной виток напряженности вызвало расширение санкций Министерства финансов США. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ультиматум Тегерана и новые санкции США

Вашингтон пригрозил вторичными ограничениями иностранным аэропортам и компаниям, обслуживающим иранские самолеты. Им запрещено предоставлять топливо, билеты и наземные услуги. Под ограничения попали 27 иранских авиаперевозчиков.

В ответ секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи призвал соседей "не ввязываться в авантюру Соединенных Штатов" и заявил, что аэропорты стран, прекращающих полеты из Ирана, "больше не смогут осуществлять рейсы" в исламскую республику.

Тегеран намеренно оставляет характер своих угроз двусмысленным, не уточняя, будут ли ответные шаги дипломатическими, экономическими или военными.

Реакция соседних стран и отмена рейсов

Несмотря на предупреждения Ирана, ряд стран уже отреагировал на риски попасть под финансовые санкции США. Грузия и Азербайджан подтвердили приостановку полетов иранских авиакомпаний.

ОАЭ, Ирак и Оман столкнулись с массовой отменой рейсов на иранских направлениях. Турция и Китай пока сохраняют частичное авиасообщение, но и там фиксируются отмены.

По оценкам экспертов, Тегеран пытается использовать риторику сдерживания, давая понять, что исполнение американских санкций третьими странами не будет восприниматься как нейтральное коммерческое решение.

Способен ли Иран реализовать угрозы

Военные аналитики сомневаются, что Иран пойдет на прямые военные удары по инфраструктуре соседних аэропортов в нынешней ситуации. В первые месяцы конфликта с США и Израилем иранские ракетные удары и запуски БПЛА уже приводили к временному закрытию воздушного пространства в Персидском заливе, однако повторение подобного сценария исключительно из-за санкций эксперты считают маловероятным.

Кроме того, прямой практический эффект от санкций ограничен: Иран сохраняет контакты с крупными партнерами, такими как Китай, Пакистан и Турция. Главный эффект от авиаблокады называют психологическим. Он усиливает чувство изоляции внутри самого Ирана, на что власти страны реагируют крайне болезненно.

Последствия для туризма и экономики региона

Наиболее ощутимый удар заградительные меры наносят по простым пассажирам и гражданскому сектору. Пропускная способность международных рейсов из Ирана уже упала почти вдвое, а тысячи жителей вынуждены пересекать границы по суше через Турцию и Армению. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест в авиации и сферах гостеприимства.

Авиационная отрасль Ближнего Востока восстанавливается с трудом. Пассажиропоток крупных узлов, включая аэропорт Дубая, снизился почти на треть, а совокупные убытки авиакомпаний региона в 2026 году оцениваются в миллиарды долларов.

Усиление санкционного режима добавит неопределенности международным путешественникам, однако эксперты сходятся во мнении, что сами по себе авиационные ограничения не способны заставить Тегеран изменить свой политический курс.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай призвал Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

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