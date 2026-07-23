Трамп объявил о визите лидера Китая в США: какие темы планируется обсудить

Президент США Дональд Трамп заявил, что 24 сентября в Соединенные Штаты прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, в ходе встречи стороны планируют обсудить вопросы развития искусственного интеллекта. Это станет продолжением диалога, который они начали во время визита Трампа в Пекин в начале этого года.

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О предстоящей встрече сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Дональда Трампа. Президент США отметил, что тема искусственного интеллекта уже затрагивалась во время его переговоров с Си Цзиньпином в столице Китая и станет одним из главных вопросов нового раунда переговоров.

"Президент Си приедет 24 сентября, и мы говорили об этом, когда я был в Пекине, и поговорим об этом снова", — сказал Трамп.

Переговоры в сентябре

Визит китайского лидера состоится после предыдущей встречи двух президентов в Китае. Во время той поездки Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом.

Накануне новой встречи Вашингтон и Пекин также продолжили дипломатические контакты. В среду государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили необходимость определить сферы сотрудничества, которые должны заложить основу для, по их словам, "очень позитивного визита".

Ключевые вопросы

По словам Трампа, одной из центральных тем переговоров станет искусственный интеллект. Президент США подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался во время его пребывания в Пекине.

Ожидается, что встреча состоится 24 сентября в США. Других тем предстоящих переговоров американский президент не назвал. В то же время из заявлений американской стороны следует, что Вашингтон и Пекин стремятся определить направления сотрудничества, которые могут способствовать успешному проведению визита.

Ранее Министерство иностранных дел Китая официально объявило, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США осенью 2026 года. Поездка состоится по личному приглашению президента Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине лично попросил его оказать влияние на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины. По данным источников, американский лидер поднял этот вопрос на фоне осложнения переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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