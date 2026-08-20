Трамп объявил о «сокрушительной экономической операции» против Ирана: что известно

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 августа, заявил о начале масштабного экономического давления на Иран. По его словам, Вашингтон намерен ввести экономическую изоляцию Тегерана беспрецедентного масштаба.

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Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social. Он заявил, что ранее неоднократно давал Ирану возможность заключить соглашение, однако Тегеран, по его словам, не воспользовался ею.

"Сегодня я объявляю о самой жесткой экономической операции, которая когда-либо проводилась против какой-либо страны!" — написал американский президент.

Трамп назвал предстоящие меры "экономической войной и изоляцией беспрецедентного масштаба". Он также предупредил, что страны, которые через финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или государственные органы будут помогать Ирану, столкнутся с "колоссальными экономическими последствиями".

Трамп призвал немедленно прекратить контрабанду иранской нефти, использование своповых линий, денежные переводы, работу обменных пунктов, регистрацию судов и деятельность подставных компаний.

"Это будет экономический день "Д" (D-day с английского — начало военной операции — ред.) и нам нужно, чтобы все наши союзники встали на сторону Соединенных Штатов Америки, чтобы изолировать и победить иранскую угрозу", — заявил глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул сложную ситуацию в Иране.

"Эти маньяки оказались в безвыходном положении, а эти исторические меры подорвут их способность сеять террор по всему миру", — написал он.

Американский президент утверждал, что иранский военно-морской флот уничтожен, военно-воздушные силы разгромлены, а военные заводы подверглись значительным разрушениям. Он также заявил, что иранская валюта ничего не стоит. Отдельно Трамп отметил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа американский президент назвал Ормузский пролив "новой территорией США". Он опубликовал в соцсети Truth Social фрагмент карты, на которой обозначил стратегический водный путь, но не дал дополнительных пояснений по поводу своего заявления. Впоследствии Трамп заявил, что США не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном, а морская блокада страны остается в силе.

Напомним, ранее американский лидер также заявлял о намерении установить контроль над Ормузским проливом и обеспечивать безопасность судоходства на этом стратегически важном маршруте. Кроме того, Трамп сообщал о возобновлении морской блокады Ирана, которая должна была коснуться иранских судов и их клиентов.