MELOVIN заявил, что от российской атаки пострадал дом его родителей: что известно

Певец MELOVIN сообщил, что во время российского обстрела Одессы в ночь на 6 апреля пострадал дом его родителей. По словам артиста, взрывной волной в доме выбило окна.

К счастью, родные остались живы. Об этом исполнитель написал в своем Telegram-канале.

"Одесса... мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю", – отметил MELOVIN.

Артист также обнародовал видео с пожаром, который вспыхнул после атаки. На кадрах видно, как пылает крыша одного из домов после попадания. При этом речь идет не о жилье его родителей, а о другом здании, которое подверглось разрушениям в результате удара.

Сам певец, вероятно, в момент обстрела находился в Киеве.

По официальным данным Воздушных сил, в ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. На город было направлено не менее двух десятков "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря несколькими волнами.

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, было зафиксировано попадание в жилую застройку в Киевском и Приморском районах. В частности, повреждена многоэтажка – часть подъезда разрушена с пятого по третий этажи.

По состоянию на утро было известно о трех погибших – среди них 30-летняя женщина, ее дочь в возрасте 2,6 лет и еще одна женщина 53 лет. Количество пострадавших возросло как минимум до 16 человек, среди которых есть дети, в том числе младенец и подростки, а также беременная женщина.

В результате атаки повреждены жилые дома, детский сад, административные здания, магазин, парк и по меньшей мере два десятка автомобилей. Также под ударом оказался энергетический объект, из-за чего часть районов осталась без электроснабжения.

