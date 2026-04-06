'Для России нет ничего святого': Зеленский о новых ударах по Украине, санкциях против врага и метких дипстрайках. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина неоднократно предлагала России прекратить огонь хотя бы на Пасху. Но для страны-агрессора все времена одинаковы, для россиян нет ничего святого.

Видео дня

Если РФ может позволить себе войну, имеет возможность финансировать ее, сама она к миру переходить не захочет. Поэтому так важно не уменьшать давление на Москву, и каждый в мире, кто это понимает, – понимает, как приблизить мир. Об этом Зеленский сказал в понедельник, 6 апреля, в вечернем обращении к гражданам.

Он отметил, что Украина постоянно делает свою часть этой работы. Наши дальнобойные санкции продолжают работать очень эффективно и реально уменьшают российские доходы, прежде всего нефтяные. Глава государства подчеркнул, что это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности России затягивать эту войну.

"Только значительные финансовые потери заставляют Россию думать о сценарии выхода – выхода из войны. Сейчас, конечно, нефтяной рынок и вообще глобальные рынки – в кризисном состоянии из-за нерешенной ситуации вокруг Ирана. Нефтяные страны теперь – и Россия среди них – могут заработать больше. И наши дроны, наши ракеты Россию в этом ограничивают – спасибо нашим воинам за меткость", – добавил Зеленский.

В том числе и о дипстрайках он говорил с главнокомандующим и начальником Генштаба ВСУ. Зеленский поблагодарил тех партнеров, которые продолжают давить на Москву своими методами – соответствующими санкциями, остановкой танкеров и ограничениями на поставку современного оборудования в Россию.

"Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну. Этот приоритет у них пока не изменился. Поэтому каждое наше ограничение их способности экспортировать нефть – правильное. Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение – через американцев – у российской стороны есть", – сказал он.

Также происходит очень предметная работа по документам с американской стороной. Украина готовит свои предложения для усиления документа о гарантиях безопасности. Именно они являются ключом к реальному окончанию войны, длительного мира и вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу.

"Важно, чтобы партнеры нас в этом слышали, и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы шли продуктивно. Сейчас много разочарования в дипломатии – и не только здесь – относительно войны России против Украины. Но от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат. И мы фактически каждый день контактируем с американской стороной на разных уровнях, чтобы результат был", – подчеркнул Зеленский.

Высказался президент и относительно коварного удара РФ по Одессе, где были попадания по энергетике и жилым домам. Три человека погибли, среди них – маленький ребенок. Еще 18 человек ранены, всем им оказали помощь.

"Сегодня почти весь день продолжались работы в Одессе – после ночного удара "Шахедов". Большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все", – сказал гарант.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Владимир Зеленський відреагував на нічний удар окупантів по Одесі.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!