Беженцам из Украины продлили выплаты и доступ к медицине: какая страна будет оказывать помощь

Правительство Грузии в очередной раз продлило сроки предоставления финансовой помощи и льготного доступа к медицине для беженцев из Украины. Новый срок поддержки украинцев теперь истекает 1 июля.

Об этом сообщает "Грузия Online". Соответствующие поправки в постановления правительства Грузии № 1254 от 13 июля 2022 года и № 387 от 2 марта 2022 года подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Помощь украинцам в Грузии

В рамках государственных программ госстрахования украинским беженцам предоставляет льготный доступ к государственной системе здравоохранения. Это дает им право пользоваться медицинскими услугами на тех же условиях, что и граждане страны, в частности речь идет о:

предоставлении экстренной медицинской помощи, включая роды и срочную вакцинацию;

профилактическая вакцинация;

лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа;

медицинское сопровождение матерей и детей;

психиатрическая помощь;

лечение диабета;

проведение процедур диализа;

помощь при редких заболеваниях.

Кроме того, в Грузии предоставляются ежемесячные выплаты:

45 лари (менее $17) – на человека;

300 лари (около $112) – на семью.

Однако с мая выплаты одиночкам прекращаются. А выплаты семьям больше не будут осуществляться с июня.

Условие для поддержки – постоянное проживание в Грузии. Такой статус имеют беженцы, которые пересекают государственную границу Грузии и возвращаются в течение периода, не превышающего трех дней.

ООН закрыла программу помощи беженцам из Украины в Грузии

В Грузии завершилась программа "Улучшение верховенства права и доступа к правосудию для всех", инициированные ООН и правительством Германии. В рамках программы было предоставлено грантовую поддержку на 1 млн лари (около $370 тыс.), что позволило беженцам получить почти втрое больше (рентабельность инвестиций 2,98x), что позволило им

основать 84 предприятия в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии, из них 73 функционируют и сейчас;

в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии, из них создать 175 рабочих мест.

Средняя рентабельность этих бизнесов составляет около 30%. При этом 90% предпринимателей констатировали улучшение финансового положения своих семей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пять месяцев назад Швейцария прекратила предоставлять убежище украинцам из семи регионов на западе страны. С тех пор 104 беженца получили приказ о депортации, а около 150 человек покинули страну самостоятельно.

