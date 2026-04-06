Беженцам из Украины продлили выплаты и доступ к медицине: какая страна будет оказывать помощь
Правительство Грузии в очередной раз продлило сроки предоставления финансовой помощи и льготного доступа к медицине для беженцев из Украины. Новый срок поддержки украинцев теперь истекает 1 июля.
Об этом сообщает "Грузия Online". Соответствующие поправки в постановления правительства Грузии № 1254 от 13 июля 2022 года и № 387 от 2 марта 2022 года подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Помощь украинцам в Грузии
В рамках государственных программ госстрахования украинским беженцам предоставляет льготный доступ к государственной системе здравоохранения. Это дает им право пользоваться медицинскими услугами на тех же условиях, что и граждане страны, в частности речь идет о:
- предоставлении экстренной медицинской помощи, включая роды и срочную вакцинацию;
- профилактическая вакцинация;
- лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа;
- медицинское сопровождение матерей и детей;
- психиатрическая помощь;
- лечение диабета;
- проведение процедур диализа;
- помощь при редких заболеваниях.
Кроме того, в Грузии предоставляются ежемесячные выплаты:
- 45 лари (менее $17) – на человека;
- 300 лари (около $112) – на семью.
Однако с мая выплаты одиночкам прекращаются. А выплаты семьям больше не будут осуществляться с июня.
Условие для поддержки – постоянное проживание в Грузии. Такой статус имеют беженцы, которые пересекают государственную границу Грузии и возвращаются в течение периода, не превышающего трех дней.
ООН закрыла программу помощи беженцам из Украины в Грузии
В Грузии завершилась программа "Улучшение верховенства права и доступа к правосудию для всех", инициированные ООН и правительством Германии. В рамках программы было предоставлено грантовую поддержку на 1 млн лари (около $370 тыс.), что позволило беженцам получить почти втрое больше (рентабельность инвестиций 2,98x), что позволило им
- основать 84 предприятия в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии, из них 73 функционируют и сейчас;
- создать 175 рабочих мест.
Средняя рентабельность этих бизнесов составляет около 30%. При этом 90% предпринимателей констатировали улучшение финансового положения своих семей.
Как уже сообщал OBOZ.UA, пять месяцев назад Швейцария прекратила предоставлять убежище украинцам из семи регионов на западе страны. С тех пор 104 беженца получили приказ о депортации, а около 150 человек покинули страну самостоятельно.
