Согласно последним опросам в шатких штатах Харрис утратила былое преимущество, и теперь там либо равные показатели, либо даже побеждает уже Трамп, хотя и в пределах статистической погрешности.

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На общенациональном же уровне (информация по которому может быть лишь дополнительной, ибо всё определяют переменчивые штаты) Харрис, как свидетельствует The Hill, имеет преимущество 50:48.

При этом, однако, гендерный разрыв становится уже настолько решающим, что очень многое зависит от того, избирателей какого пола больше проголосует.

Пока перевес Трампа среди мужчин составляет 57:41, а перевес Харрис среди женщин — 58:40. То есть общий перевес демократки обеспечивается только тем, что у женщин у неё +18 — в то время, как среди мужчин у Трампа лишь +16.

Если же мужчины будут голосовать немного активнее (то лишь при опросах придерживаются принципа 50 на 50!), всё изменится, и эта разница в переменчивых штатах является самым существенным фактором.

Такого ещё не было. Даже в 2016-м разница Трамп — Клинтон ожидалась у мужчин лишь на уровне +6 процентных пунктов, что является стандартным для этого пола преимуществом республиканцев, то есть гендерный фактор какой-то чрезвычайной роли практически тогда не играл: не было ни +16, ни +18.

Да и расово-национальный фактор (белые — за республиканца и наоборот) сейчас на обычном уровне, и лишь фактор пола обрёл необычно большое значение.

Американская демография выборов решает судьбу всего мира.