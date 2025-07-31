'Преступления не имеют сроков давности': МИД Литвы резко отреагировал на последние удары РФ

На Российскую Федерацию и ее партнеров нужно усилить давление. Потому что диктатор страны-террориста Владимир Путин не стремится к миру.

Видео дня

Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал в соцсети Х (Twitter) после очередного ночного смертельного обстрела Киева и Запорожья. Он подчеркнул, что преступления России не имеют сроков давности.

"Ответом РФ на призывы к миру со стороны США, Европы и Украины стало еще больше террора и разрушений. Мир снова проснулся от ужасных новостей из Украины. Погибли мирные жители, а жилые здания, больницы и школы превратились в руины", – подчеркнул дипломат.

Будрис также добавил, что нужны решительные действия, чтобы оказать давление на Россию и ее партнеров, которые способствуют ведению этой войны.

Что предшествовало

По состоянию на 18:30 31 июля до 13 человек возросло количество погибших в результате ночного российского обстрела Киева. Среди них один ребенок. Это шестилетний Матвей Марченко из Святошинского района. Мальчик занимался каратэ, имел двух братьев, среди которых был самым младшим.

Пострадали 132 человека, в том числе 14 детей. На местах вражеских ударов продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация обновляется.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве Днем траура по жертвам российского массированного обстрела, который состоялся в ночь на 31 июля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что мир в очередной раз увидел российский ответ на призывы Украины, Европы и Соединенных Штатов к миру. Глава государства констатировал, что при таком отношении РФ мир без силы невозможен.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг во время этой атаки применил 317 средств воздушного нападения, в том числе 309 "Шахедов" (и беспилотников-имитаторов) и восемь крылатых ракет "Искандер-К". Силы ПВО сбили три ракеты и обезвредили 288 БПЛА.

Начальник управления коммуникаций командования ВС Вооруженных сил Юрий Игнат пояснил: "Искандер-К" не менее опасны, чем баллистические "Искандер-М", из-за короткого времени подлета и использования на сверхнизких высотах. Эти особенности делают указанные ракеты малозаметными для противовоздушной обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA, последствия попаданий зафиксированы в четырех районах Киева. Там разрушены многоэтажки, повреждены школа и детский сад, выбило стекла в детском медучреждении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!