Кто может сказать правду Президенту Трампу?

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Мелания влияет на политику Трампа дольше, чем мы думаем" – это статья в The Telegraph. Мелания Трамп старается, насколько это возможно, держаться в тени своего мужа. Очень долгое время пресса выходила с материалами с вопросами, где Мелания Трамп, кто первая леди. Во время первого срока президентства Трампа функции первой леди выполняла дочь - Иванка Трамп. На днях в мировой прессе вышел ряд материалов о том, что Мелания влияет на политику Трампа. Инсайдеры считают ее "тихой силой", которая стоит за изменением риторики в отношении России и Путина. Для Мелании это не новая роль. Как сообщает The Telegraph, она была ключевым фактором в решении Трампа нанести воздушные удары по Сирии во время его первого срока после атаки с применением химического оружия режимом Башара Асада.

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https://www.theguardian.com/