'Террористы не должны иметь иммунитета': Нетаньяху не исключил новых ударов по лидерам ХАМАС в других странах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает дальнейших ударов по лидерам группировки ХАМАС в других странах мира. По его словам, ЦАХАЛ будет действовать по принципу, что террористы не подлежат иммунитету.

Об этом Нетаньяху заявил на совместном с госсекретарем США Марко Рубио брифинге в Иерусалиме. Премьера Израиля цитируют Sky News и Times of Israel.

"Принцип, что террористы не должны иметь иммунитета, где бы они ни были, установлен не мной", – ответил Нетаньяху на вопрос, исключает ли он новые удары по лидерам ХАМАС в других странах.

Критику Израиля за удар по ХАМАСу в Катаре Нетаньяху назвал "огромным цинизмом и лицемерием".

Он напомнил всем резолюцию 1373 ООН, принятую после 11 сентября 2001 года – дня ужаса США, которая запрещает любой стране скрывать или предоставлять убежище террористам.

"Вы не имеете такого суверенитета, когда фактически предоставляете базу террористам", – подчеркнул Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль этим ударом направил террористам послание.

"Он не провалился, потому что имел одно главное послание, и мы его обдумали, прежде чем нанести удар, а именно: вы можете прятаться, вы можете бежать, но мы вас найдем", – сказал Нетаньяху.

В свою очередь Марк Рубио на вопрос о возмущении союзников Персидского залива из-за удара Израиля ответил, что "некоторые фундаментальные проблемы остаются нерешенными, независимо от того, что произошло"".

Он отметил, что заложники всё ещё находятся в плену, тогда как ХАМАС до сих пор существует и он должен быть уничтожен.

"Все эти вопросы все еще требуют решения", – сказал Рубио, добавив, что США сосредоточатся на этом.

Удар Израиля по Катару

Израиль нанес удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Эти лидеры находились за границей и годами руководили террористическими операциями, и они несут "прямую ответственность за события 7 октября 2023 года", заявили в Армии обороны Израиля.

Атака была осуществлена при участии ЦАХАЛ и Агентства безопасности "Шин-Бет". Израильские чиновники сообщили, что удар был направлен на высших лидеров ХАМАС, включая Халила аль-Хайю, изгнанного руководителя террористической группы в Газе и главного переговорщика.

Катар, который выступал посредником вместе с Египтом в переговорах о прекращении огня в почти двухлетней войне в Газе, осудил нападение и назвал его вопиющим нарушением международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обратился к Катару с призывом выдворить террористов со своей территории, имея в виду ХАМАС. Если этого не сделают в Дохе, за дело возьмется Израиль. То же самое касается и других государств, которые, по словам политика, финансируют и укрывают террористов.

