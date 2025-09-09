Израиль нанес удар по столице Катара: ликвидированы лидеры ХАМАС

Израиль нанес точный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Эти лидеры находились за границей и годами руководили террористическими операциями, и они несут "прямую ответственность за события 7 октября 2023 года".

Об этом сообщила Армия обороны Израиля. Атака была осуществлена с участием ЦАХАЛ и Агентства безопасности "Шин Бет".

Подробности удара по ХАМАС в Катаре

"Армия обороны Израиля и ИСА нанесли точный удар, направленный против высшего руководства террористической организации ХАМАС. В течение многих лет эти члены руководства ХАМАС руководили операциями террористической организации, несут прямую ответственность за жестокую резню 7 октября, а также организовывали и руководили войной против Государства Израиль", – говорится в сообщении.

Израильские военные отметили, что до удара были приняты меры для уменьшения вреда для гражданского населения, в частности использование точных боеприпасов и дополнительных разведывательных данных.

"Армия обороны Израиля и ИСА будут продолжать решительно действовать, чтобы победить террористическую организацию ХАМАС, ответственную за резню 7 октября", – добавили военные.

Агентство безопасности "Шин Бет" показало фотографию из своего командного центра специальных операций во время удара ВВС Израиля по руководству ХАМАС в Катаре. В это время там находились премьер-министр Беньямин Нетаньяху, министр обороны Израэль Кац, исполняющий обязанности главы "Шин Бет" "Мем", начальник Управления разведки Армии обороны Израиля генерал-майор Шломи Биндер и другие должностные лица.

Удар, направленный против руководства ХАМАС, получивший название "Саммит огня", был совместной операцией Армии обороны Израиля и "Шин Бет".

Момент удара по членам террористической организации в Катаре попал на видео. В этом здании была штаб-квартира переговорной делегации ХАМАС в Дохе.

Авиаудар был направлен против высшего руководства ХАМАС

The Times of Israel сообщило, что большинство руководства ХАМАС, которое находилось в Газе, погибли во время начала войны 7 октября 2023 года, тогда как политическое руководство террористической группы за рубежом в основном осталось нетронутым.

По данным палестинских СМИ, в результате израильского авиаудара в Дохе погибли два человека, но высокопоставленные лидеры ХАМАС – нет. Среди погибших – Химам аль-Хая, сын лидера ХАМАС в Газе Халила аль-Хаи, и Джихад Лабад, директор офиса Халила аль-Хаи. В результате атаки больше никаких палестинцев не погибло.

Два источника в ХАМАС сообщили Reuters, что представители террористической организации в переговорной группе по прекращению огня выжили во время нападения.

В свою очередь израильские чиновники сообщили, что удар был направлен на высших лидеров ХАМАС, включая Халила аль-Хайю, изгнанного руководителя террористической группы в Газе и главного переговорщика.

По словам свидетелей Reuters, в катарской Дохе было слышно несколько взрывов. Клубы черного дыма виднелись с городской заправки Legtifya. Рядом с заправкой расположен небольшой жилой комплекс, который круглосуточно охраняет эмирская гвардия Катара с начала конфликта в Газе.

Через час после удара на улицах вокруг места взрыва толпились машины скорой помощи и по меньшей мере 15 полицейских и правительственных автомобилей без опознавательных знаков.

Как отреагировали в Катаре, Палестине и ООН на удар

Катар, который выступал посредником вместе с Египтом в переговорах о прекращении огня в почти двухлетней войне в Газе, осудил нападение как "трусливое" и назвал его вопиющим нарушением международного права.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас осудил "откровенную агрессию Израиля против Катара" после израильского удара, направленного против лидеров ХАМАС в стране Персидского залива. По его словам, этот шаг "является серьезным нарушением международного права и эскалацией, которая угрожает безопасности и стабильности в регионе".

В заявлении его офиса преодолели, что "решение заключается в справедливом и всеобъемлющем мире ради палестинского дела".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил нападение Израиля на штаб-квартиру ХАМАС в Дохе.

"Мы только что узнаем о нападениях Израиля в Катаре, стране, которая играет очень положительную роль в достижении прекращения огня и освобождении всех заложников", – заявил Гутерреш журналистам на пресс-конференции в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. "Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара".

Генсек ООН добавил, что все стороны должны работать над достижением постоянного прекращения огня, а не над его разрушением.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к жителям города Газа и призвал покинуть его. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в Газу и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

В начале августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, который предусматривает, что ЦАХАЛ установит контроль над городом Газа.

7 августа Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. При этом он отметил, что речь о долгосрочной оккупации палестинского анклава не идет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

20 августа представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

