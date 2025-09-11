'Или это сделаем мы': Нетаньяху призвал Катар и другие страны выдворить террористов

Израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху обратился к Катару с призывом выдворить террористов со своей территории, имея в виду ХАМАС. Если этого не сделают в Дохе, за дело возьмется Израиль.

То же касается и других государств, которые, по словам политика, финансируют и укрывают террористов. Об этом Нетаньяху сказал в видеообращении в среду, 10 сентября.

"Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы выдворите их, либо отдадите их под суд. Потому что если вы этого не сделаете – это сделаем мы", – заявил он.

Нетаньяху также сравнил удар Израиля по руководству ХАМАС в Катаре с операциями США после террористических атак 11 сентября 2001 года.

"Что сделала Америка после 11 сентября? Она пообещала выследить террористов, совершивших это ужасное преступление, где бы они ни были. А также приняла резолюцию в Совете Безопасности ООН через две недели, в которой отмечалось, что правительства не могут предоставлять убежище террористам", – сказал премьер.

Удар Израиля по Катару

Израиль нанес удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Эти лидеры находились за границей и годами руководили террористическими операциями, и они несут "прямую ответственность за события 7 октября 2023 года", заявили в Армии обороны Израиля.

Атака была осуществлена с участием ЦАХАЛ и Агентства безопасности "Шин Бет". Израильские чиновники сообщили, что удар был направлен на высших лидеров ХАМАС, включая Халила аль-Хайю, изгнанного руководителя террористической группы в Газе и главного переговорщика.

Катар, который выступал посредником вместе с Египтом в переговорах о прекращении огня в почти двухлетней войне в Газе, осудил нападение как "трусливое" и назвал его вопиющим нарушением международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Израиля иеньямин Нетаньяху обратился к жителям города Газа и призвал покинуть его. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в Газу и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

