Тегеран предоставил нужные технологии: в FT оценили, имеет ли зависимость Россия от поставок дронов из Ирана

После ударов со стороны Израиля и США Иран, вероятно, не сможет помогать России ударными беспилотниками, поскольку, по предварительным данным, производство БПЛА и ракет в стране получило ущерб. Однако, России больше не нужна помощь Тегерана с ударными дронами типа Shahed-136.

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Иран передал Москве необходимые технологии, и она уже давно наладила массовое производство этих беспилотников внутри страны. Об этом говорится в материале FT.

"Ослабленный Иран вряд ли окажет большое влияние на военные усилия России сегодня. Это связано с тем, что Россия теперь производит огромное количество беспилотников Shahed-136 внутри страны, получив технологию производства, чертежи и обучение от Ирана. Поскольку Россия локализовала производство в своей особой экономической зоне Алабуга, она расширила вариации от оригинальных иранских конструкций, улучшив двигатели, боеголовки и устойчивость беспилотников к помехам", – сказано в материале.

Удары Израиля по производству иранских ракет также будет иметь ограниченные последствия, пишет автор.

Осенью 2024 года Россия получила партию иранских ракет Fath-360, но пока не использовала их для ударов по Украине. По оценкам Украины, РФ накопила около 13 тысяч ракет различной дальности и может производить до 200 в месяц.

"Похоже, что у Москвы нет острой потребности в иранских ракетах", – отмечает FT.

Кроме того, как говорится в статье, зависимость России от военной помощи Ирана достигла своего апогея через год после начала войны, и с тех пор ее затмили Китай и Северная Корея.

В 2023 году КНДР стала критически важным фактором поддержки российской военной машины, отправляя боеприпасы, ракеты и даже людей. В то же время Китай является самым важным поставщиком товаров двойного назначения и компонентов вооружения для российского ОПК. Строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге предвещает растущее участие Пекина в российском предприятии по производству беспилотников, включая новые модели, такие как Garpiya-A1 и Garpiya-3.

"Поскольку Россия усиливает свое летнее наступление и запускает беспилотники на украинские города, Путин вряд ли столкнется с неизбежным давлением согласиться на прекращение огня со стороны правительства США. Израильско-иранская война и прямое участие США в ней были неприятными новостями для РФ. Она перевернула стратегические расчеты Москвы на Ближнем Востоке и выявила ограничения ее проецирования силы. Но эта война не заставит Россию ослабить позиции в Украине", – пишет FT.

Как сообщал OBOZ.UA, Россияначала использовать для ударов по Украине белые "Шахеды" с радиоуправлением и элементами ИИ. Украинские специалисты обнаружили модернизированный беспилотник, который был оснащен усовершенствованной камерой, системой искусственного интеллекта и радиосвязью, позволяющей дистанционное управление с территории России.

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