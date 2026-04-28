Тайвань находится в полной боевой готовности из-за активности китайских военных: что известно

Вооруженные силы Тайваня срочно привели в состояние повышенной готовности после обнаружения двух китайских военных кораблей вблизи островов Пэнху. Тайвань направил туда свои военно-морские и военно-воздушные силы для наблюдения.

Военные маневры Китая вызвали осуждение со стороны тайваньского правительства. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Тайваня.

Эскалация вокруг Тайваня

Китай, рассматривающий демократически управляемый Тайвань как свою территорию, почти ежедневно направляет свои военные корабли и самолеты в воды и небо вокруг острова, что вызывает осуждение со стороны тайваньского правительства.

В китайском оборонном ведомстве утверждают, что несколько боевых кораблей, входящих в состав флотилии эсминцев ВМС НОАК Восточного командования, проводят дозаправку в море и пополнение запасов кормой во время боевых учений в водах Восточно-Китайского моря.

Министерство обороны Тайваня ежедневно предоставляет обновленную информацию о местонахождении китайских военных самолетов, но лишь изредка сообщает подробности о местонахождении китайских военных кораблей, как правило, только при обнаружении авианосцев.

Накануне министерство сообщило, что китайский эсминец и фрегат вошли в воды к юго-западу от островов Пэнху, где расположены крупные военно-морские и военно-воздушные базы Тайваня, а также недалеко от тайваньской стороны пролива.

Министерство добавило, не вдаваясь в подробности, что тайваньские военные "внимательно следили за формированием и приняли соответствующие меры, используя военно-морские и военно-воздушные силы".

Что известно

Китай считает Тайвань своей территорией, и Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом. Китай также имеет обширные региональные претензии, включая почти всё Южно-Китайское море, которые оспариваются многими его более мелкими соседями.

Конфликт берет начало в гражданской войне в Китае. После победы коммунистов под руководством Мао Цзэдуна в 1949 году, правительство Гоминьдана (Китайская Республика) во главе с Чан Кайши отступило на остров Тайвань. С того времени КНР считает Тайвань своей сепаратистской провинцией и неотъемлемой частью своей территории. Пекин настаивает на принципе "одного Китая" и стремится к "мирному воссоединению" под своим контролем, не исключая применения силы.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию, которая подразумевает предотвращение конфликта с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон планирует достичь этой цели путем наращивания свой военной мощи, а также укреплению своих союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать военную помощь Тайваню на более чем 400 млн долларов. Такое решение было принято ради торговой сделки и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

