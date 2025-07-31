Тайно снимал девочек в туалете самолета: как в США наказали бывшего бортпроводника

В США к 18,5 годам лишения свободы (с последующим пятилетним надзором) приговорен Эстес Картер Томпсон III – бывший бортпроводник American Airlines, который тайно снимал несовершеннолетних девочек на видео в туалете самолета. Мужчину арестовали еще в январе 2024-го после того, как его мобильный телефон, прикрепленный к крышке унитаза, обнаружила 14-летняя пассажирка.

Видео дня

Следователи нашли в аккаунте Томпсона в iCloud сотни изображений сексуального насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта. Также он хранил кадры, записанные во время предыдущих рейсов, с девочками 7, 9, 11 и 14 лет в туалетах, передает CNN.

Судья окружного суда в Бостоне (штат Массачусетс) Джулия Кобик назвала поведение фигуранта "ужасным" и заявила, что из-за его действий "невинность детей-жертв была утрачена".

Во время судебного заседания Томпсон извинился, назвав свои действия "эгоистичными, извращенными и неправильными". Он признал свою вину.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительном центре FMC Butner в Северной Каролине, а также намерен пройти курс лечения, предназначенный для лиц, совершивших сексуальные преступления.

Как разоблачили бортпроводника American Airlines

2 сентября 2023 года 14-летняя девочка во время рейса из Шарлотты в Бостон поднялась со своего места, чтобы воспользоваться туалетом в главном салоне самолета, ближайшим к ее месту. Она обнаружила, что дверь заперта.

Томпсон, который работал бортпроводником, заявил несовершеннолетней, что туалет первого класса пустует, и проводил ее туда. Мужчина предупредил, что сначала нужно вымыть руки и что сиденье унитаза "сломано".

После того, как он ушел, девочка-подросток зашла в туалет и увидела на крышке унитаза красные наклейки, на которых от руки маркером было написано: "Сиденье сломано".

Этими наклейками Томпсон прикрепил к унитазу свой iPhone, чтобы записать видео. Девочка сфотографировала увиденное на свой телефон и спрятала iPhone, прежде чем уйти.

Как писал OBOZ.UA, ранее на Киевщине задержали 66-летнего гражданина США, который более трех десятилетий находился в международном розыске за сексуальные преступления против детей. Мужчина сбежал из Соединенных Штатов еще в 1992 году – накануне вынесения приговора судом штата Аризона. Все это время американец успешно скрывался, в частности под вымышленным именем гражданина Мексики.

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