Эпштейн летал в Россию вместе с Биллом Клинтоном: всплыли скандальные детали

Американский финансист Джеффри Эпштейн в начале 2000-х годов неоднократно посещал Россию. Во время одной из таких поездок его сопровождал бывший президент США Билл Клинтон.

Опубликованные Министерством юстиции США судебные документы свидетельствуют, что Джеффри Эпштейн несколько раз летал в Россию в 2002-2003 годах. Финансист путешествовал на собственном самолете Boeing 727 в сопровождении помощниц Сары Келлен и Гислейн Максвелл. Последнюю впоследствии приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в вербовке для Эпштейна девочек-подростков.

По материалам дела, первый визит состоялся 19 мая 2002 года. В тот день самолет финансиста прибыл из Ниццы в Новосибирск. Проведя в городе сутки, пассажиры вылетели на военно-морскую авиабазу Ацуги, а 22 мая во второй раз направились в Россию, на этот раз в Хабаровск. На борту находился Билл Клинтон, его помощник Даг Бэнд, а также несколько неустановленных пассажиров. На следующий день самолет вылетел в китайский Шэньчжэнь.

В третий раз финансист посетил Россию в ноябре 2003 года. Эпштейн, его помощницы и стюардесса Андреа Митрович прибыли из Копенгагена в Москву 22 ноября, а через два дня покинули страну, сделав остановку в Санкт-Петербурге перед перелетом в Ирландию.

В протоколе допроса за 2016 год указано, что во время судебного процесса по делу против Максвелла Эпштейна спрашивали о перелете Билла Клинтона в Хабаровск. Финансист отказался отвечать, сославшись на пятую поправку к Конституции США.

Минюст обнародовал фотографии из поездок в Москву и Санкт-Петербург, на которых запечатлены сам Эпштейн, достопримечательности и две женщины.

Кроме этого, в архивах содержатся сведения о финансовых переводах в российские банки в 2008-2012 годах. В целом известно о 5 транзакциях, проведенных со счета в JPMorgan на счета в "Альфа-Банке", ВТБ и "Райффайзен Банке". Общая сумма переводов составляет более 10 тысяч долларов.

Напомним, в 2019 году американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними. Судебное разбирательство не состоялось, поскольку финансист покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. В декабре Минюст США начал обнародовать архив документов по его делу, среди которых оказались материалы с фотографиями политиков и бизнесменов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 90-е годы нынешний президент США Дональд Трамп как минимум восемь раз летал на частном самолете Джефри Эпштейна. В партии документов об Эпштейне, опубликованных Министерством юстиции США, говорится, что было как минимум четыре рейса с Трампом, на которых также находилась сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл.

