Свободно говорит только один человек: назван самый редкий язык в мире

По подсчетам лингвистов, в мире существует от 6 до 7 тысяч языков. Наиболее распространенными являются мандаринский китайский (по разным оценкам, 800-845 миллионов говорящих), испанский (330-360 миллионов) и английский (330-350 миллионов). А вот самым редким языком в мире свободно владеет только один человек.

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Зовут эту женщину Камала Хатри и она является представительницей маленького народа кусунда, обитающего в центрально-западной части Непала. Данные переписи населения 2011 года свидетельствуют, всего осталось 273 представителя народа кусунда, пишет ВВС, и почти никто из них не говорит на родном языке.

Лингвисты считают, что язык кусунда не связан ни с каким другим языком мира. Непонятным остается и то, как он возник. Его считают необычным по многим критериям. Например, в нем нет отрицательных предложений, обозначений чего-то отрицательного в целом, слов "да" и "нет" и каких-либо слов для указания направления.

В 2019 году языковая комиссия Непала начала проводить специальные уроки языка кусунда, чтобы сохранить это уникальное культурное наследие страны. В частности, правительство страны оплачивает обучение детей народа кусунда в школе-пансионе Махиндра в Данге, где они учатся говорить на родном языке.

Народ кусунда к середине ХХ века вел полукочевой образ жизни, охотился в джунглях Непала на птиц и варанов и обменивал выращенный ямс и добытое мясо на рис и муку в городах. С развитием земледелия в стране начали уничтожать джунгли, и кусунда пришлось осесть селах. Представители народа живут очень бедно и испытывают притеснения. К тому же они начали через браки смешиваться с другими этносами и таким образом размывать собственную идентичность, в частности, почти потеряли свой язык.

Спасти язык кусунда решил Мадхав Покхарел, почётный профессор лингвистики Университета Трибхуван в Катманду. В последние 15 лет он посвятил его документированию и исследованию. Вместе с коллегами он пытался найти связи с другими языками, но так и не смог. Теперь лингвисты считают кусунда уцелевшим древним языком аборигенов субгималайских регионов. На нем местные жители разговаривали до прихода тибетско-бирманских и индоарийских племен.

Языковеды с большим интересом изучают язык кусунда, ведь он обладает уникальным свойством – почти не содержит отрицаний. Чтобы передать нужное значение носители языка используют не специальные слова вроде отрицательной частицы "не", а контекст. Например, на этом языке нельзя сказать: "Я не хочу чаю". Придется поставить глагол "пить" в такую особую форму, которая укажет собеседнику на очень низкую вероятность выпить чаю.

Также на языке кусунда нельзя сказать "слева" или "справа", придется использовать относительные фразы "в эту сторону", "в ту сторону" и подобные. А еще действия в нем не делятся на прошлые и настоящие – придется описывать этот нюанс с помощью специфических переживаний говорящего.

Вообще структура языка кусунда кажется специалистом уникальной. У нее нет четких грамматических правил. Говорящий и слушатель должны уметь гибко пользоваться словами и точно интерпретировать фразы, чтобы понять друг друга.

Что же касается Камалы Хатри, которая является последней носительницей языка кусунда, она признается, что собственных детей научила говорить на непальском. Женщина стремилась облегчить их интеграцию в общество, но сейчас сожалеет, что не передала им наследие своего народа. Теперь женщина занимается тем, что обучает этому языку десять человек.

Специалисты указывают, что для народа кусунда сохранения их языка важнее, чем для других малых народов. Ведь они очень маргинализированная этническая группа, а возрождение языка помогло бы им возродить сплоченность, оживить национальные воспоминания и привлечь к себе должное внимание. Сейчас представители народа просят правительство страны предоставить им земельный участок, где они могли бы основать собственное поселение. Это, в частности, поможет им сохранить язык, ведь на территории поселения люди смогут общаться на нем между собой.

Современные исследования показывают, что возрождение языков коренных народов дает ряд дополнительных преимуществ, таких как повышение показателей физического и психического благополучия. Так коренные жители Северной Америки, которые общаются на родных языках, реже курят и имеют более низкий уровень сахарного диабета в обществе. Исследование быта молодежи в Британской Колумбии (Канада) показало, что в общинах, где больше говорили на родном языке, значительно ниже был уровень самоубийств. Относительно аборигенов Австралии, подобные исследования показали, что среди общавшихся на родном языке был меньший процент людей, страдающих алкоголизмом и употреблявших наркотики.

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