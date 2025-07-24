Стычки на границе и авиаудары: в чем причина эскалации между Таиландом и Камбоджей. Объяснение и карта

Длительный пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей, который длится более 100 лет, обострился до масштабного военного противостояния. В результате обстрелов и авиаударов на общей границе погибли 12 мирных тайцев, среди которых был восьмилетний ребенок, еще по меньшей мере 14 человек получили ранения. Количество жертв с камбоджийской стороны остается неясным.

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Об этом пишет Bloomberg. Военные операции охватили по меньшей мере шесть участков вдоль границы. По версии Бангкока, тайские истребители F-16 нанесли удары по двум камбоджийским базам в ответ на ракетные обстрелы, которые якобы осуществила Камбоджа по жилым районам. Взамен Пномпень обвинил Таиланд в "чрезвычайно серьезной агрессии" и обратился в Совет Безопасности ООН.

На фоне напряженности Таиланд эвакуировал гражданских из четырех приграничных провинций, а его посольство в Камбодже посоветовало гражданам покинуть страну. В то же время США и Китай призвали стороны к сдержанности и обнародовали предупреждения для своих граждан.

Таиланд заявил, чтоего истребители поразили две базы камбоджийской армии вблизи границы 24 июля, а ракеты, выпущенные из Камбоджи, убили нескольких мирных жителей. Среди погибших был 8-летний ребенок, а еще 14 человек получили ранения. Количество жертв с камбоджийской стороны остается неясным.

Бангкок выразил готовность "усилить" меры самообороны, если Камбоджа продолжит свои атаки. Зато премьер-министр Камбоджи Хун Манет обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать срочное заседание, ссылаясь на "чрезвычайно серьезную агрессию" Таиланда.

Представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата осудил военные действия Таиланда, заявив, что использование Таиландом тяжелого вооружения и развертывание войск "для посягательства на камбоджийскую территорию является явным нарушением" международного права.

По данным аналитиков Bloomberg Intelligence Эрик Чжу и Джордж Фергюсон, Камбодже не хватает воздушных средств для противодействия современным самолетам Таиланда, но страна имеет системы противовоздушной обороны KS-1C китайского производства.

"Спор быстро обостряется и может превратиться в серьезный конфликт, если его оставить без внимания", — сказал Джаянт Менон, старший научный сотрудник Института ISEAS-Юсофа Ишака в Сингапуре. "Хотя конфликт вряд ли распространится за пределы двух стран, он нарушит торговлю и перемещение людей, что негативно повлияет на региональную экономику".

Где находится спорная пограничная зона, где происходят столкновения

На карте ниже показано, где происходят столкновения, согласно информации, обнародованной правительством Таиланда. Ситуация на камбоджийской стороне границы остается неясной, поскольку правительство там не обнародовало никакой информации о потенциальных последствиях столкновений.

Понижение дипломатического статуса

После столкновения в мае обе страны сосредоточили войска вдоль границы и ограничили наземные переправы, которые служат жизненно важными торговыми путями. Далее Камбоджа обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой помочь решить четыре спорных земельных участка. Однако Таиланд заявил, что не признает юрисдикцию суда в этом вопросе.

Бои 24 июля произошли всего через несколько часов после того, как Таиланд выгнал посла Камбоджи и отозвал своего посланника из Пномпеня в ответ на взрыв мины, в результате которого в среду пострадали пять тайских солдат. В ответ Камбоджа еще больше ухудшила дипломатические связи, отозвав своих дипломатов и обратившись к Таиланду с просьбой сделать то же самое, сообщают камбоджийские государственные СМИ.

Спор также пошатнул внутреннюю политику Таиланда

В Таиланде суд отстранил премьер-министра Паэтонгтарн Чинават от должности до расследования обвинений в этическом неправомерном поведении во время решения вопроса границы. Паэтонгтарн пыталась разрядить напряженность во время телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи Хун Сеном, но разговор стал известен общественности, что вызвало негативную реакцию в стране и протесты с требованием ее отставки. У нее есть время до 31 июля, чтобы подать свою защиту в судебном деле.

На прошлой неделе Таиланд начал дипломатическую кампанию, направленную против Камбоджи. Это произошло после того, как тайский солдат потерял ногу из-за мины. Бангкок проинформировал иностранных военных атташе и дипломатов, размещенных в стране, и добивается действий в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о запрещении противопехотных мин, а также участвует в двусторонних усилиях по разрешению спора.

Таиландский бат и акции упали на фоне сообщений о столкновении цен, поскольку это может еще больше ухудшить перспективы экономики, которая уже страдает от угрозы 36% тарифов США на свой экспорт. Бат, который ранее вырос до самого высокого уровня с февраля 2022 года, снизился на 0,4% до 32,285 за доллар. Акции упали на 1%.

Мир призывает к деэскалации

Соседние страны призвали к деэскалации, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что поговорит с обеими странами до конца дня.

"Меньшее, чего мы можем от них ожидать, это просто отойти от своих полномочий и, надеемся, попытаться начать переговоры", – сказал журналистам Анвар Ибрагим.

Малайзия сейчас председательствует в АСЕАН, блока Юго-Восточной Азии, членами которого являются Таиланд и Камбоджа.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на ежедневном брифинге для прессы заявил, что Китай "глубоко обеспокоен" эскалацией на тайско-камбоджийской границеипризывает обе стороны "решить проблемы путем диалога и консультаций". В то же время Пекин будет придерживаться "справедливой и беспристрастной позиции".

"Мы способствовали и будем продолжать способствовать миру и поощрять диалог по-своему, играя конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации", – сказал он.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И призвал две страны решать пограничный спор путем диалога. Он также сказал, что Китай готов "играть конструктивную роль в гармоничном сосуществовании между Таиландом и Камбоджей".

Что предшествовало новому конфликту

Хотя отношения между этими странами Юго-Восточной Азии оставались в целом стабильными после конфликта 2011 года, когда погибли десятки людей, давние споры из-за демаркации границ периодически вспыхивают. Корни конфликта уходят во времена французского колониального господства. Споры о территориальной принадлежности участков вокруг храма Преах Вихеа, что вблизи границы, сохраняются до сих пор. Камбоджа уже обратилась в Международный суд ООН, тогда как Таиланд отказывается признавать его юрисдикцию в этом вопросе.

Значительная часть современных пограничных споров между соседями вытекает из различных карт, основанных на тексте франко-сиамских договоров начала 1900-х годов, которые определяли границы между Таиландом и Камбоджей, которая тогда была частью Французского Индокитая.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июляТаиланд применил авиацию против камбоджийских военных целей вдоль спорной границы, что стало поворотным моментом в затяжном конфликте между соседними государствами. Камбоджа отреагировала резко, пообещав "решительный ответ" на агрессивные действия Бангкока.

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